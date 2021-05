León, Guanajuato.- Para la senadora panista Josefina Vázquez Mota esta es la elección más importante de los próximos 50 años, de nuestra generación y de las generaciones que están por venir.

Pues para ella, los ciudadanos tenemos frente a nosotros una disyuntiva: decidir entre dos opciones distintas, el México de las libertades, de la democracia, de la libertad de expresión.

“Y la otra ruta es el México que hemos caminado en los últimos dos años” en referencia al Gobierno Federal.

Y es que consideró: “México está en peligro”. Así lo expresó en conferencia de prensa en la sede del Comité Directivo Estatal del PAN, después de haber participado todo el día en la campaña de los candidatos de Irapuato, Moroleón y Uriangato.

Este recorrido me hace recordar que el 6 de junio habrá buenas noticias para la democracia”.

Defiende Vázquez Mota al INE

Interrogada sobre su postura de ataque del Gobierno Federal al INE, la excandidata a la Presidencia de la República afirmó que su partido en el Congreso de la Unión nunca acompañará su extinción.

Dijo que este órgano jamás en sus más de 25 años había sufrido un embate tan fuerte como el de ahora.

Reiteró su apoyo al INE, a los consejeros y consejeras que han actuado con valor y con estricto apego a la ley.

Elección muy local

Vázquez Mota destacó que la característica de este proceso es que es una elección muy local, a diferencia de otras.

“Aquí la ciudadanía está muy ocupada de lo que ocurre en su cuadra, en su colonia, en su metro cuadrado, si en su metro cuadrado no hay seguridad, no hay luz, si no hay energías limpias. Yo tengo la convicción que esto movilizará muchos votos”.

Dijo tener la certeza de que el 6 de junio habrá una recomposición en las fueras políticas del país.

Destacó la cantidad de mujeres candidatas es muy importante y esto genera un ánimo muy importante.

En la conferencia fue acompañada por una docena de candidatos a diputados locales, de Román Cifuentes, presidente estatal del PAN y de la senadora Alejandra Reynoso.

Covid dejó a 200 mil niños huérfanos en México

En el país hay cerca de 200 mil niños huérfanos por Covid, que se suman a los 30 mil niños ya institucionalizados, más los huérfanos por el crimen organizado, reveló la senadora panista Josefina Vázquez Mota.

De gira por Guanajuato de acompañamiento a candidatos del PAN, opinó que nuestro país vive actualmente cuatro pandemias adicionales a las del virus que vino de China.

“Enfrentamos una pandemia en materia de inseguridad, y frente a eso hay abrazos, no balazos".

Dio a conocer que el crimen de violencia sexual contra menores de edad ha crecido en 150% durante la pandemia, porque tienen al agresor en su casa. Ya hay 5 millones de niños víctimas de esta situación, afirmó.

“De seguir esta tendencia, al menos dos millones de niños más se incorporarán al mercado laboral para poder sobrevivir”, advirtió la excandidata a la gubernatura del Estado de México.

Mencionó que en una encuesta se reveló que las preocupaciones de los niños y niñas mexicanos es que muera un ser amado: padres, madres o abuelos.

“Si a esto le sumamos el desmantelamiento de políticas públicas para niños”, como la eliminación del subsidio para las guarderías que antes subrogaba Sedesol, dijo que el panorama se vuelve aún más desalentador.

Consideró que esta es una tarea de corresponsabilidad y no puede quedarse fuera ningún nivel de Gobierno. “Se requiere una coordinación urgente de los tres órdenes de Gobierno”, señaló, para asegurarles a los niños una vida con salud, educación, sin violencia y felices.

Sin embargo, destacó que entre los 25 proyectos prioritarios del Gobierno Federal no está la atención a los niños mexicanos víctimas de la violencia.

Pandemia económica y de odio

Josefina Vázquez Mota agregó que la segunda pandemia es la económica, pues no hemos tenido una recuperación económica y sí por el contrario hay al menos hay un millón de empleos perdidos formales. Y cierre de empresas sin acompañamiento.

“Nunca hemos pedido privilegio en el PAN, sino créditos, pero nada de lo que se ha propuesto ha sido escuchado y esto ha generado una mortandad de empresas”, lamentó.

Señaló la existencia de dos pandemias más: el desprecio y el desmantelamiento al Estado de Derecho, un ejemplo de lo cual es que se extenderá el periodo de mandato del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La pregunta es: ¿si la Suprema Corta es el último recurso, y quien la preside pretende extender su mandato, ¿qué instancia le queda entonces a los mexicanos para ir a pedir justicia?

“Otra pandemia donde se promueve el odio, la confrontación y la división. El ataque a las instituciones electorales no tiene precedente”, sostuvo la senadora panista, quien comentó que ayer estuvo en San Luis de la Paz y en Dolores Hidalgo acompañando a los candidatos de su partido.

