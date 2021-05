Cuestionan a Ale Gutiérrez porque votó que Zamarripa continuara como fiscal

León, Guanajuato.- Juan Pablo Delgado Miranda, candidato de Movimiento Ciudadano, a la Alcaldía de León demandó a su contrincante del PAN, Alejandra Gutiérrez, para que le responda al cuestionamiento que le hizo por haber votado a favor de que Carlos Zamarripa continuara como Fiscal de Guanajuato.

Durante el segundo bloque del primer debate de los candidatos a la Alcaldía de León organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Juan Pablo Delgado aprovechó para destacar que cuando Alejandra Gutiérrez fungía como diputada votó a favor por la ratificación de Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General del Estado (FGE).

“Candidata, ¿qué nos responde con su eslogan de ‘Con la Fuerza de Todos’ cuando usted no escuchó a la sociedad al momento de ratificar al Fiscal del Estado y participar en la simulación que fue la imposición del Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato? Se lo dejo de tarea”, preguntó durante el debate.

El candidato de Movimiento Ciudadano ya no obtuvo respuesta porque la réplica tocaba de la panista hacia él y no viceversa.

“Es importante la responsabilidad que Acción Nacional tiene sobre la crisis de inseguridad. Me sentí cómodo, las intervenciones fueron puntuales, los planteamientos de las ratificación del Fiscal y el nombramiento del Procurador de Derechos Humanos”, comentó.

Derechos Humanos es una instancia que brinda un contrapeso, la candidata fue parte de ambos ejercicios, no respondió y no me extraña.”, insistió el candidato este sábado.