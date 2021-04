Elecciones 2021 León: Esto harían los candidatos para mejorar Seguridad Pública

Los candidatos a la Alcaldía de León respondieron a AM qué harían, de ganar la elección de junio, para mejorar Seguridad Pública.

Sus propuestas van desde más capacitación hasta reintegrar elementos experimentados que fueron despedidos de forma injusta y crear una Policía investigadora.

Así respondieron los candidatos a la pregiunta "¿Qué hará para mejorar a las corporaciones de Policía y Tránsito del Municipio de León?"

Juan Pablo López Marún

PRI

“Yo parto primero del supuesto de que tenemos más elementos buenos y comprometidos, que los malos que podrían ser motivo de una queja. Aun así, debemos revisar muchas cosas, empezando por revisar los protocolos y cerciorándonos de que sean adecuados y apegados a derechos humanos. Creo que también debemos revisar el esquema de formación y capacitación de nuestros elementos, no creo que el modelo actual de seis meses sea suficiente, por eso estamos proponiendo que la capacitación de los elementos sea constante. Un tercer punto es crear o fortalecer el sistema de incentivos de los elementos, si bien el tabular no es fácil porque depende de normas y la estandarización”





Ricardo Sheffield

Morena

“Lo que necesita es una fuerte capacitación porque muchos de los elementos solo pasaron por dos meses en la academia. Hay que regresar a muchos de ellos otra vez a prepararse y prepararse bien, hay que reincorporar a muchos hombres y mujeres que salieron por motivos muy débiles, que salieron prácticamente por malas decisiones de sus jefes y que tienen la capacitación y trayectoria y deben reincorporarse. También necesitamos que los exámenes de Control y Confianza vengan de la federación, que sean aplicados por una institución realmente imparcial y que además se respeten los derechos humanos de los policías y esto quiere decir que puedan revisar sus exámenes, porque no les dan el derecho de revisar sus exámenes”.







Alejandra Gutiérrez

PAN

"Funcionario del área que sea que no esté haciendo su trabajo como debe de ser y que no sea cercano al ciudadano y que no esté para servir y que haga algo incorrecto, no debe estar en el Municipio. Yo les he dicho ¿qué prefieren, a un funcionario malo adentro o afuera? yo lo prefiero fuera, el que no quiera servir, no lo quiera hacer bien, las puertas están muy grandes para que busquen algo que sí les guste, porque el servidor público tiene que tener la convicción de servir”.

Nancy Fonseca

PT

Trabajaremos en una reingeniería de fondo en las corporaciones, lo principal será crear un sistema aspiracional de carrera para los policías y adoctrinamiento para el servicio y vocación ciudadana.

Además pondremos candados y filtros en su reclutamiento y también ya estando activos ellos solos se irán saliendo con los controles de confianza, si ellos son delincuentes, se irán”.







Rosa Elba Pérez

Redes Sociales Progresistas

“Es importante el equipo digno para el cuerpo policiaco, las camaritas en todos los cascos de los policías como tránsitos. Es muy importante porque la violación a los derechos humanos ocurre en ambos sentidos, tanto el policía hacia el agresor como el agresor al policía. Propongo también un aumento salarial del 20% de los cuerpos policiacos, porque ganan igual que un guardia de seguridad privada, entonces no quiero estar confiando mi vida a una persona que gana mil 500 pesos a la semana”.







Sergio Contreras

PVEM

“Las vamos a fusionar en una Policía Única. La Academia de Policía transformarla en la Universidad de la Seguridad Pública, necesitamos que para tener mejores policías se sigan preparando y tengan el mejor equipamiento. Con 1,200 horas en seis meses no es suficiente la preparación, tiene que ser al menos de un año y que en ese periodo sean estudiantes y también puedan estar en el campo de acción.

Con el personal más avanzado y de experiencia conformar la Policía de Investigación, que sea la que nos ayude a atacar el problema del narcomenudeo.

Tenemos que darle a la Policía un seguimiento puntual, el Presidente Municipal no puede estar encerrado en su oficina delegando y no revisando... Que los policías se sientan respaldados y el Presidente exija a las fiscalías que quien entra no salga”.





Paola Aceves

PRD

Nos iríamos por dos vías principalmente, la primera es la dignificación de la labor de nuestros elementos policiales con mejores prestaciones y condiciones de trabajo y la segunda es capacitación.

Y tener un centro universitario para los elementos policiales y que se contribuya a su desarrollo y profesionalización en coordinación con el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado.

Y eso nos da el segundo elemento primordial que es el servicio civil de carrera que si bien ya está en la ley se debe de garantizar que se les capacite de una manera adecuada en diversas materias como en Derechos Humanos, el uso excesivo de la fuerza y que tengan una capacitación digna para que puedan realizar su labor de la mejor manera.







Juan Pablo Delgado

Movimiento Ciudadano

“Reconstruiremos la paz en la ciudad a través de una reforma integral al funcionamiento de la corporación de Policía, sus condiciones de trabajo y formación. Propuestas: una reforma integral a la Policía Municipal, la implementación del modelo de Justicia Cívica y Restaurativa, creación de la Universidad Municipal para la Paz y la Seguridad, y la dignificación de las condiciones de trabajo de la corporación policiaca y las condiciones de vida de sus familias”.





Norma Nolasco

Fuerza por México

La principal queja de la ciudadanía es justo el tema de seguridad y nuestra propuesta es hacer toda una reestructura completa en este rubro, y estamos hablando que desde la academia donde se forman a los policías y a los tránsitos estaremos haciendo una reestructura.

También vamos a limpiar la imagen de la Policía Municipal y de los tránsitos ya que tendremos una cero tolerancia a situaciones que tengan que ver con corrupción.

Vamos a tener una Policía bien pagada, en mi administración no habrá policía municipal que gane menos de 20 mil pesos, vamos a equipar con infraestructura y tecnología a los cuerpos policiales, todo el sistema de seguridad pública va a estar equipado.

Marcos Vaquero Rull

Nueva Alianza

El proyecto es capacitar a los policías y tránsitos con un cambio de visión de lo que seguridad, crimen y criminal significa, necesitamos erradicar la visión de que la autoridad se utiliza para sacar ventaja de cualquier tipo.

Se debe trabajar para dotar de preparación técnica y de principios y por supuesto explotar las dependencias policiales como la Academia Metropolitana para hacer este cambio de visión.