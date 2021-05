León, Guanajuato.- Los periodistas Hans Salazar y Amir Ibrahim, quienes habitualmente asisten a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguraron que “el estado de León, Guanajuato (sic)”, está férreamente controlado por el gobierno del PAN, porque intimidan a la militancia de Morena y controla a todos los medios de comunicación.

Los comunicadores se presentaron, al igual que otros que dan cobertura a las “mañaneras”, como Carlos Pozos, mejor conocido como “Lord Molécula” y Paul Velázquez “el falso pirata”, en el debate entre candidatos a la Alcaldía de León, organizado por la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex).

Cuando los candidatos ya estaban en el debate, Salazar comenzó una transmisión en su página de Facebook con la participación de Amir Ibrahim, porque le sorprendió el número de porristas de Movimiento Ciudadano, PRI, Partido Verde, pero sobre todo los del PAN.

Agregaron que era increíble el número de porristas panistas. “Para usar las palabras que utiliza Ricardo Sheffield, un exfuncionario federal, muy conocido, se están pasando de rosca. A ojo de buen cubero yo calculo que son unos quinientos”

¿Cómo es posible que, con la tendencia nacional, donde el presidente de la República arrasa en varios estados, aquí solo lleguen dos porristas de Morena?, o Sheffield no está gastando nada en traer gente o como nos dijeron los entrevistados, los amenazaron para no llegar”, dijo Amir Ibrahim.

Agregó que veía en los porristas panistas “gente muy humilde, gente de bien, trabajadora, pero no sé si sea peligroso preguntarles cuánto les están pagando por apoyar a Alejandra”.

Ibrahim dijo que el debate está organizado por Coparmex, “que apoya abiertamente al PAN y que van en contra de Morena y de los programas sociales del presidente.

Tengo aquí un amigo dueño de una zapatería de las más importantes, le pregunté si podía ganar Sheffield y me dijo que no, que todos los empresarios son panistas, al día siguiente me dijo que había hablado con sus empleados y que muchos le dijeron que ellos sí iban a votar por Sheffield, es decir, es una guerra de castas, la gente humilde y trabajadora, va a votar por Morena y los acaudalados y empresarios por el PAN".