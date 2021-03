Celaya.- Movimiento Ciudadano presentó a Luis Guillermo Ortiz Alva, un joven de 27 años, como su próximo candidato a la Presidencia Municipal de Celaya.

Luis Guillermo Ortiz Alva es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad de Guanajuato y está estudiando una maestría en Comunicación Política en la Universidad Lasalle Bajío. Es secretario de organización y acción política de su partido a nivel estatal y fue candidato a diputado local por el Distrito 15.

El aspirante de Movimiento Ciudadano aseguró que será el cambio generacional que tanto espera Celaya, ya que es el candidato más joven en contender por la Presidencia Municipal de Celaya.

No podemos dejarle en manos de los mismos un futuro del cual ya no serán parte, no podemos dejar nuestro futuro en manos de los personajes del pasado. No podemos seguir permitiendo que sus intereses, y las decisiones que tanto daño le han hecho a esta ciudad durante los últimos 30 años, nos sigan a un futuro que será nuestro ante un presente que estamos sufriendo cada uno de los celayenses. Ya es hora de un cambio”