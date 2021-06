Elecciones 2021: Hay que detener a Morena, Maribel Llamas Andrade

León, Guanajuato.- Maribel Llamas Andrade, candidata de mayoría y plurinominal por Movimiento Ciudadano, quiere llegar a San Lázaro para poner un freno a la 4T en las políticas que no abonen al País, y en especial trabajar por las mujeres y por la educación.

Mi objetivo es detener el trabajo que está haciendo Morena en contra de los ciudadanos, está cooptando todo el poder en una sola persona, hay que frenarlo para que entonces los gobiernos estatales y municipales puedan trabajar por lo que la gente necesita”, expresó en entrevista para AM en el último día de campaña.

Es candidata a la Diputación federal en el 03 distrito por MC y también candidata en la cuarta posición de la lista plurinominal por la segunda circunscripción, lo que le da posibilidades de llegar a la Cámara de Diputados si el partido logra buena votación.

“No tengo compromisos con nadie, nadie me está diciendo lo que debo de hacer, y eso me va a permitir de manera libre poder trabajar por los ciudadanos”, opinó.

¿Quién es Maribel Llamas Andrade?

Maribel Llamas Andrade es Maestra Normalista, Pedagoga. Fue 11 años Directora General de Casa de Apoyo a la Mujer en León, donde se atendieron a 30 mil mujeres violentadas.

Respecto a su compromiso de llegar a la Cámara de Diputados, expuso: “Trabajar para frenar la violencia contra la mujer, que tengan los apoyos necesarios si están sufriendo de violencia, que el castigo a los victimarios sea puntual y efectivo. Y también para que a trabajos iguales (mujeres y hombres) sean salarios iguales”.

Otra propuesta es promover la educación de niños y jóvenes enfocado en la ciencia y la tecnología, donde hay mayor ingreso y las mujeres tienen menos espacios.

Es su primera candidatura a cargo de elección invitada por MC: “Me siento plena, contenta y capaz de poder abrir las puertas para que las mujeres sean escuchadas”.

AM: ¿Qué te ha dejado estos 60 días de campaña?

“Ha sido una experiencia gratificante por la cercanía de la gente para poder escuchar de primera mano, pero al mismo tiempo me preocupa y me entristece ver la desesperanza que hay en muchas personas de creer que no se puede cambiar.

“Cuando les decimos cómo vamos a trabajar juntos para que su voz sea escuchada, la esperanza es lo que me tiene entusiasmada para transformar la política”, apuntó.

Agregó que visitó 140 colonias y en muchas no llegan la seguridad ni los servicios.

Si votan por mi van a encontrar una manera fresca de hacer política, somos un partido que quiere ser la tercera fuerza del País y no que una sola lo decida todo, que sea la voz de los ciudadanos la que cuente para el beneficio de todos”, Maribel Llamas Andrade, Candidata MC distrito 03 federal

AM