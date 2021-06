León, Guanajuato.- El ciudadano que no use cubrebocas en la casilla no se le permitirá votar.

“En las casillas habrá cubrebocas nuevos. Si se resisten a portarlo, el INE ha determinado que no se le permitirá votar, porque hay que cuidar la salud de todos. No por el acto de una persona pongamos en riesgo la salud de los ciudadanos”, aseguró a AM el delegado del INE en el estado de Guanajuato, Jaime Juárez Jasso.

Desde la fila, a quienes no porten cubreboca se les invitará a tomar uno y usarlo.

Para la jornada electoral está previsto un protocolo sanitario en todas las casillas.

El funcionario del INE detalló las siguientes medidas obligatorias:

Desinfectar todos los centros de votación desde días antes. En la casilla mantener la sana distancia y portar cubrebocas y careta protectora. Sólo se permitirá el ingreso a dos votantes al interior de la casilla. Al ingresar a la casilla se les da gel y una toallita para limpiar superficies. La credencial de elector nunca será manipulada por funcionarios de casilla, el ciudadano solamente la mostrará o dejará en la mesa para verificar la identidad. Si hay alguna duda se le pedirá estar a dos metros y retirarse el cubrebocas. No habrá cortinilla de hule en la mampara donde se vota para no tocarla. Las personas podrán llevar su propia pluma o marcador o bien usar el disponible. Luego de votar el funcionario marcará la credencial de elector sin tocarla con las manos, después pasará con el que coloca la tinta indeleble en el dedo, para luego salir de la casilla. El tránsito al interior de la casilla estará marcado con flechas. En el exterior cuidar las filas con sana distancia para evitar aglomeraciones. Cada dos o tres horas sanitizar nuevamente la casilla procurando que sean lugares ventilados o patios techados de las escuelas o plazas públicas. En las casillas habrá a disposición de todos cubrebocas nuevos.

Está garantizado que todas las personas que se presenten antes de las 6 de la tarde en las casillas podrán votar, aunque la votación cierre después de esa hora.

“Hemos hecho simulacros y la votación es muy ágil, el tiempo está calculado para que puedan votar el máximo de electores en una casilla, que son 750, aunque en todos los casos es mucho menor el número de acuerdo al diseño de las secciones”.

El presidente del IEEG (Instituto Electoral del Estado de Guanajuato), Mauricio Guzmán Yáñez, reiteró que en la casilla no hay posibilidad de contagios.

“Es importante que la gente lo sepa. No la hay porque no van a tener contacto con nadie. Vas a llegar, entrar, mostrar credencial sin que la toquen, te van a entregar boleta, vas a la mampara, votas, te ponen el líquido indeleble y te retiras. Las condiciones son las necesarias y las adecuadas para que no haya contagios”, dijo.