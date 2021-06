Elecciones 2021: Perla está lista y entusiasmada por su primera vez como funcionaria de casilla

León, Guanajuato.- Perla Aranza Sandoval Sánchez tiene 23 años, es recién egresada de la carrera de Administración Pública en la Universidad de Guanajuato y por primera vez va a ser funcionaria de casilla en estas elecciones 2021.

Ella será uno de los 69 mil 699 mil ciudadanos guanajuatenses que fungirán como funcionarios de casilla el próximo domingo 6 de junio en todo el estado.

Desde que recibió la primera invitación del INE a ser funcionaria de casilla, entre el 20 y el 25 de febrero, aceptó. Ahí le dieron una primera capacitación.

“Sí me llamó la atención, la participación ciudadana es importante, más en estos momentos que estamos atravesando.

“Los ciudadanos somos responsables de realizar la elección con transparencia y la democracia para que las cosas se lleven bien”, expresó en entrevista con AM.

El 23 de abril le llegó una segunda invitación que también aceptó y le dieron una segunda capacitación. A principios de mayo le agendaron en su casa una práctica de llenado de actas, pues ella fungirá como segunda secretaria, es decir, la que se encargará de la elección local.

Ayer Perla participó en uno de los simulacros de funcionamiento de casilla que está llevando a cabo el INE con los ciudadanos que ya fueron seleccionados como funcionarios de casilla.

Ya está lista para el gran día, pues sabe que tiene que estar en el lugar a las 7:30 de la mañana para la apertura de la casilla.

Perla viene de una familia de funcionarios de casilla, pues su papá y su mamá también lo han sido en anteriores ocasiones. Ahora también los seleccionaron, pero tuvieron que declinar porque son empleados del Gobierno del Estado y sus horarios no se los permitían.

