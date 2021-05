Elecciones 2021: Pierde brazos a los 15 años y ahora busca ser diputado por Morena

León, Guanajuato.- Pedro David Ortega Fonseca lleva la mitad de su vida usando prótesis que sustituyen sus manos y antebrazos, que perdió en un accidente hace 15 años.

Sin embargo lleva una vida normal: trabaja, maneja vehículos, tanto automáticos como standar, “hasta trailer”; hace una vida de familia con su esposa y sus tres hijos y participa en el negocio de sus padres, que es un taller de confección y venta de suéteres.

Y ahora también es candidato a diputado federal por Morena para el distrito 10 con cabecera en Uriangato, municipio donde vive.

Pedro tiene 30 años y estudió hasta el tercer semestre de la carrera de Psicología Social en la Universidad Sor Juana Inés de la Cruz.

Carecer de manos no impide a Pedro Ortega llevar una vida normal, ahora hace campaña como cualquier candidato.

Perdió las manos por descarga eléctrica

En entrevista con AM, relata que tenía 15 años el 3 de junio de 2006, cuando sufrió un accidente.

Trabajaba como ayudante de plomería para solventar sus gastos de estudios, ese día cargaba un tubo de cobre en la azotea de la casa donde trabajaba, rozó los cables de alta tensión y recibió una descarga eléctrica en los brazos.

Lo llevaron al Hospital Regional y de ahí al Hospital General de León, donde estuvo internado tres meses y para salvar su vida los médicos debieron amputarle los brazos desde el antebrazo.

Posteriormente fue enviado al Hospital Shriners, de Galveston, Texas para recibir el tratamiento adecuado, pues la electricidad le dañó de la cintura hacia arriba.

La primera vez estuvo 4 meses internado en el hospital de Estados Unidos y luego regresó varias veces. El hospital corría con los gastos en toda su totalidad, le brincó terapia psicológica y de rehabilitación.

Allá le dieron sus prótesis, que son “quita pon”, se las adaptaron a su cuerpo. El periodo de adaptación, incluyendo la psicológica a su nueva condición física, fue de ocho meses.

'Fue muy difícil'

Sí me fue muy, muy difícil (adaptarse a su nueva realidad), ya que tuve el accidente a una edad muy crítica, que fue a los 15 años, sí batallé bastante poder aceptarme físicamente. Estar 15 años bien y después solicitar apoyo para solicitar cualquier actividad.

“Agradezco a mi madre que fue mi apoyo principal. Se me grabó una frase: ‘es un traje que no nos podemos quitar, ni de noche ni de día’, ahí empecé a ir para adelante. Las necesidades me hacían esforzarme día con día.

“Soy muy positivo después de todo y las necesidades, el querer, me hicieron salir adelante. Además, yendo al hospital Shriners, ahí conocí muchísima gente de toda la República que estábamos en la misma sintonía y entre compañeros nos apoyamos”, recuerda.

De regreso a la vida normal

Después de recuperarse, Pedro Ortega solicitó trabajar en el Ayuntamiento y lo contrataron en el Sistema Municipal de Agua Potable de Uriangato como promotor de cultura del agua de 2007 a 2016, donde dio pláticas principalmente a niños, sobre el cuidado del medio ambiente.

Es militante de Morena desde 2018, la cual obtuvo no por la “cuota” para grupos vulnerables, entre ellos discapacitados, que prevé la ley electoral, sino después de registrarse para participar en la encuesta, así que obtuvo la candidatura por designación de la dirigencia nacional de su partido, como el resto de los candidatos de Morena en el Estado.

Legislará por los discapacitados

Como discapacitado, Pedro Ortega ha vivido discriminación y rechazo.

Ya que no nos toman en cuenta o nos ven, no se nos brindan las oportunidades, también tenemos derechos, valores y somos humanos. Tenemos que ser conscientes de que somos capaces de tener un cargo público y una vida muy digna.

“No se nos da la oportunidad de desenvolvernos en un cargo público, no se respetan los lugares de estacionamiento.

“También se nos discrimina en los empleos, porque habemos personas que tenemos la necesidad de desenvolvernos en un trabajo, pero a las personas con discapacidad no se nos otorga la oportunidad”, afirma.

Dice que a él sí le han negado empleos, a veces hasta compañeros trataban de hacerlo menos.

Ahora como candidato a diputado federal, Pedro Ortega considera que le dieron la oportunidad de demostrar que pueden ponerse en marcha los postulados de “no robar, no mentir y no traicionar” al pueblo de México y poner su granito de arena.

“Mi lema en campaña es la inclusión es la esperanza. Pero en todos los sentidos, todos somos iguales”.

Ortega Fonseca dijo a AM que tiene dos propuestas principales como candidato a diputado federal: reforzar la inclusión para las personas con discapacidad en la vida laboral, social y política.

Y ampliar el rango de edad de los beneficiarios de las becas para discapacitados, que actualmente es de 1 año a 29 años zonas urbanas, y en zonas indígenas o marginadas se otorga hasta 65 años.

Lo que él pretende, de llegar al cargo, es ampliar la edad hasta los 65 años, en general.

Trataré de ser la voz dentro del Congreso para ampliar y luchar por algunos espacios para que se nos brinde una oportunidad, por mi municipio. Para poder llegar a ser el diputado de Morena.

“Que nos demos la oportunidad de salir día con día, porque a pesar de nuestras dificultades que se nos presentan, buscaremos que se nos dé una oportunidad y seamos escuchados, para poder tener una vida digna y una vida estable, porque nosotros buscamos un bienestar para todas nuestras familias”.

Por último, hizo un llamado a que toda la gente salga a votar este 6 de junio.

El distrito federal 10 comprende los municipios de Cortazar, Salvatierra, Santiago Maravatío, Moroleón y Yuriria.