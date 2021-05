Promete Pablo cambio en Fiscalía en León

León, Guanajuato-. El candidato Verde a la diputación local por el distrito 03, Pablo Calderón Nettel, promete que, a diferencia de su rival panista Luis Ernesto Ayala Torres, llegará al Congreso para terminar con la política de protección al Fiscal General del Estado.

Necesitamos exigirle al Gobernador que el ‘Fiscal Carnal’ ya no puede estar al frente de la Fiscalía, es un tema que los guanajuatenses no nos dejan mentir, están en el mismo sentir, Guanajuato está en un hoyo, está hundido en la inseguridad y no es posible que el Fiscal, votado por los panistas, siga. Necesitamos pedirle que renuncie porque no ha hecho un trabajo correcto”, expresó en entrevista para AM.