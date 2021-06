Reporta IEEG fallas en el sistema de conteo

León, Guanajuato.- Durante esta mañana el IEEG en León ha reportado fallas en el sistema de conteo cada hora, lo que ha provocado interrupciones de 15 minutos en la plataforma.

Las fallas han sido porque se satura el sistema, explicó Salvador López Campos, presidente del Consejo Municipal en León del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

“Ahorita presentamos fallos en sistemas, antes no nos falló, pero es un problema del sistema, no de votos. Estamos esperando a los ingenieros para que reparen, pero no pasa nada, no se corre riesgo de que se modifiquen los números”, aseguró.

Salvador López Campos, presidente del Consejo Municipal en León del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Foto: Daniel Macías.

Hasta las 10 de la mañana se han registrado dos pausas de 15 minutos; este sistema es usado por los consejos municipales.

“Nosotros ya hicimos una mesa de trabajo y les platicamos a todos los representantes de partidos. Ya hubo un acuerdo en sesión extraordinaria de las incidencias que podrían existir y sus inquietudes.

Explicó que tras la intervención del equipo de sistemas, el recuento de votos continúa, ya que se salta la casilla en la que se detuvo y al final se vuelve a contar.

En León se contabilizarán de nuevo al menos 12 mil votos de 16 casillas que presentaron alguna incidencia. En cada casilla hay un promedio de 750 boletas.

“Los fallos del sistema no afectan en el resultado preliminar, pero el reconteo de votos a nosotros sí porque hay que contar de nuevo el voto válido, el nulo y todo lo que hace el funcionario de casilla con estos 16 paquetes.

Al terminar el conteo y hacer válida el acta para el ganador de la elección, se reparten las regidurías de municipio.

“Es al terminar que se contabilice el 3% mínimo de los votos por partidos. Y en este caso se hace la repartición con paridad de género, la mujer va de preferencia en la asignación.

Se espera que el reconteo de votos termine a las 2 de la tarde de mañana, aunque por ley se puede extender hasta el sábado 12 de junio.