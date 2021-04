Falla impide a José Luis León registrarse ante IEEG en San Francisco

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- Pende de un hilo el registro de José Luis León ante el Instituto Electoral de Guanajuato (IEEG).

José Luis León busca contender por la alcaldía de San Francisco del Rincón con Morena y hará lo que la ley le permita para hacer valer sus derechos.

A finales de marzo ‘El Ronco’, como es conocido entre los habitantes de la región, acudió a realizar el registro para contender por el cargo público, no puedo hacerlo debido a una falla en el proceso de registro, lo que impidió que no se hiciera oficial ante el IEEG.

Por lo que este martes ‘El Ronco’ acudió al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato para presentar la demanda correspondiente para hacer valer sus derechos político-electorales.

Dicha demanda será resuelta en próximos días y determinará si se acepta su candidatura.

A través de su página de Facebook, ‘El Ronco’ compartió un mensaje sobre la situación que está viviendo en donde enfatiza que “son los de siempre” quienes están metiendo las manos, para truncar su participación.

Vengo a buscar justicia, los de siempre metieron manos para que no me dieran mi registro, pero no lo van a lograr vamos a luchas por el cambio verdadero. A mí me pueden truncar mi carrera política, no importa, yo no vivo de esto, pero no van a callar al pueblo. ¿A qué le tienen miedo?, ¿a que la compra de votos no les alcance?… No nos van a detener la voz del pueblo ya nadie la va a acallar”, expresó en su video.