“Lo único que nos debe interesar es que Morena no gane el 6 de junio”: Fox

León, Guanajuato.- En una reunión virtual de la organización ciudadana Sí Por México y miembros de Va Por México, es decir, PAN, PRI y PRD, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada llamó a sí o sí evitar que Morena gane las elecciones el 6 de junio del 2021.

El país y todos los partidos políticos tenemos un solo objetivo, quitarle la mayoría en el Congreso a los ‘morenos’, porque de no hacerlo, créanme que todo se irá por el caño y entonces sí, que Dios nos agarre confesados y preparados”, advirtió el panista.

La charla organizada por la agrupación Observatorio Ciudadano Mx, trató sobre consultas y una ronda de consejos que dio Fox a líderes sociales y empresariales para “ganar” la mayoría de las candidaturas en las elecciones de junio.

Si ustedes me preguntan qué hacer para alcanzar este objetivo común, yo les digo, necesitamos movilizarnos; urge buscar el voto en colonias populares, industria y el campo, esa gente está embobado por el loco que tenemos por Presidente”.

El PAN tiene asegurados algunos estados como Guanajuato y Querétaro, opinó.

En la mayoría de los distritos ya tenemos candidato único en representación de los tres partidos de oposición el PAN, PRI y PRD, pero por ejemplo Querétaro, Guanajuato y tantos otros estados del país ganará el PAN, por eso no hay esta alianza de Va Por México en todos los distritos”.

Y remató: “Afortunadamente llega esta alianza históricamente antagónica para volver a despertar y competir y ser oposición”.

En otra recomendación que hizo el exmandatario dirigida a los empresarios dijo:

A los empresarios les digo, no debemos ser ‘coyones’, se necesita entrarle duro para enfrentar a este señor, yo me juego el pellejo a diario y sé que este cuate tarde o temprano va a querer joder, les avienta el madrazo en cada mañanera pero con México no se juega, por México uno se la juega”.