Cecilia Bustamante va por crédito de vivienda accesible

León, Guanajuato-. Ana Cecilia Simón Bustamante, exdelegada del Fondo de Vivienda del ISSSTE, es candidata al distrito electoral federal 05 por el Partido Verde y entre sus principales propuestas está el abaratar los créditos de vivienda a los trabajadores.

En entrevista para AM planteó como iniciativa central una reforma para tener un nuevo organismo nacional para el acceso de vivienda que se encargue de garantizar un crédito accesible para los trabajadores formales y también informales.

En mi camino en Fovisste me dio cuenta que no era justo que se diera a los trabajadores del gobierno créditos accesibles en su tasa, y en cambio los del sector privado tuvieran que tener una tasa más alta, como en el Infonavit, ¿acaso hay ciudadanos de primera y de segunda?, que sean accesibles para todos”, sostuvo.

Dice que sí pesa en campaña la alianza en lo federal del Verde con Morena, pero advierte que ella no será una aliada:

Nadie puede obligarte a votar de una manera que no sean tus convicciones. No tengo cola que me pisen. No estaría regalando mi voto, puede uno equivocarse pero hacer algo contra lo que no esté de acuerdo, no”.