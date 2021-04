León, Guanajuato.- De visita en León para respaldar la candidatura de Ricardo Sheffield Padilla, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, puso en duda la actuación del Instituto Electoral de Guanajuato por no dar registro a 11 de sus candidatos.

Mario acompañó a Ricardo en un recorrido de campaña la tarde-noche del sábado en la colonia Las Joyas y en una entrevista exclusiva para AM aseguró que el resultado en León es una prioridad para el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Acusó al IEEG de “dolo” por negar el registro a 11 candidatos a alcaldes, entre ellos el de Salamanca donde hoy son gobierno, los cuales esperan ganar en el Tribunal.

En la vida interna de Morena evadió hablar de quién es hoy el presidente (a) en funciones del Comité Estatal y de plano dijo que mejor sigan a los candidatos (as).

La entrevista

AM.- El PAN en León asegura que en sus sondeos arranca con una cómoda ventaja y que van a arrasar en la elección del 6 de junio ¿qué harán para remontar? ¿Cuál será el apoyo de la dirigencia nacional a la campaña de Ricardo?

MARIO DELGADO (MD).- “Lo primero que hicimos fue elegir al mejor candidato posible, Ricardo Sheffield, un hombre que ha estado trabajando muy de cerca del presidente de la República, haciendo una labor muy importante en defensa del consumidor. Traer al mejor candidato es una estrategia que nos pone con una posibilidad muy grande de generar las condiciones para el cambio en León y en todo Guanajuato.

Hay un descontento muy grande en la gente en Guanajuato por el gobierno que tienen, es uno de los peores gobiernos estatales en el País, una inseguridad que no ha podido controlarse, ha habido una cooperación muy clara del Gobierno federal que no ha sabido ser aprovechada por el Gobierno del Estado. Venimos a apoyar, que quede muy claro que Ricardo es de nuestras prioridades nacionales y que lo vamos a apoyar con todo para que sea el Presidente Municipal de León”.

AM.- ¿Cuál es su expectativa de votación en Guanajuato (hoy gobiernan cinco ayuntamientos y alcanzaron cinco diputados locales en 2018)?

MD.- “Nuestra expectativa es ganar la mayoría de los municipios, los más poblados y también los distritos federales nos interesan mucho para ayudar a refrendar la mayoría en la Cámara de Diputados. De los candidatos registrados a diputados locales la mayoría fueron electos por encuesta para tener perfiles competitivos.

A nivel nacional, incluyendo Guanajuato, nuestra expectativa es muy grande en Morena como marca y la aprobación también del presidente de la República es importante y eso nos va a terminar empujando en la elección. Y liderazgos como el de Ricardo Sheffield aquí en León tiene un impacto a nivel estatal, la influencia del perfil de Ricardo va a terminar ayudando a muchos municipios en toda la zona”.

AM.- El IEEG le tumbó 11 candidaturas a ayuntamientos, entre ellas de Salamanca que hoy son gobierno, ¿Ven dolo o es reflejo del desorden interno de Morena?

MD.- “Hay un claro dolo por parte de la autoridad electoral para tratar de que no tengamos candidatos en todos los municipios, pero ahí estamos peleando en los tribunales que nos devuelvan los registros de esas candidaturas”.

AM.- Pero también hay un desorden en el proceso de designación de candidaturas. Su alcaldesa de Salamanca ya es ahora candidata del PT, ¿qué te parece?

MD.- “Es libre de decidir, nosotros hicimos una encuesta y tuvimos un resultado que llevó a hacer un cambio de candidato, salió mejor posicionado que ella en la encuesta, yo le presenté los resultados. Aquí en Morena se lucha por proyecto de País no por cargos, hay personas que están por los cargos y otras por el proyecto, si ella decidió irse a otro partido está en su derecho pero vamos a vernos en las urnas.

Lo que buscamos es que se tomen las decisiones por las encuestas o los consensos y a veces no es fácil, pero ahí estamos siempre cumpliendo”.

AM.- Hay muchos molestos por la designación de candidatos, ¿qué les dices?

MD.- “Es tiempo de trabajar por lo que verdaderamente importa que es ayudar a que llegue el proyecto de la transformación a Guanajuato y cualquier división, crítica a nuestro movimiento en estos momentos que son de campaña ya le sirven más a la derecha, que no apoyemos a la derecha haciéndoles el caldo gordo. El llamado es que apoyemos a nuestros candidatos (as), vienen de un proceso que buscó integrar a todos, son muchos los que aspiran y muy pocos los que finalmente quedan”.

AM.- ¿Quién es el Presidente en funciones hoy en Morena Guanajuato? ¿Hoy la militancia a quién debe seguir como su dirigente de partido en el estado?

MD.- “A todos los candidatos y candidatas, lo más importante es sacar adelante este proceso del 2021, todos los asuntos internos los vamos a arreglar después de la elección, no nos vamos a distraer en eso, ahora lo importante es apoyar a todos los candidatos (as) para que nos vaya bien en la elección. El dirigente de Morena en todo el País es el pueblo de México. No voy a entrar en esa polémica interna, lo que queremos es concentrarnos en las campañas, ponerse a trabajar por resultados”.

AM.- Cientos de ciudadanos, simpatizantes y militantes de Morena, entre ellos las senadoras por Guanajuato (Malú Mícher y Antares Vázquez), exigieron el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio ante la serie de acusaciones en su contra ¿Por qué aferrarse a sostener una candidatura tan cuestionada?

MD.- “Es importante respetar los derechos políticos de todos y todas quienes quieran participar en las elecciones, una de las metas de la Cuarta Transformación es que vivamos en una auténtica democracia, ahora que el INE pretende bajar a la mala algunos candidatos de Morena como el caso de Félix y de Morón (Michoacán) está claro que hay una actuación parcial por parte de algunos consejeros y consejeras del INE que ya decidieron tomar partido, claramente no coinciden con nuestro movimiento pero mancha a la democracia que desde el árbitro se actúe de manera parcial y poco transparente. Anoche el Tribunal Electoral le corrigió la plana al INE y revocó la sanción para Morón y Félix Salgado y el INE tendrá que hacer una valoración nuevamente de la sanción que fue absolutamente desproporcionada”.

AM.- Pero más allá de la decisión del INE ¿por qué Morena sostiene esta candidatura ante tantas voces en contra y acusaciones que son graves?

MD.- “Porque Félix tiene vigentes sus derechos políticos, acusaciones siempre en épocas electorales surgen pero no hay ninguna autoridad judicial que haya sancionado a Félix como culpable. Tenemos un sistema de justicia basado en la presunción de inocencia. Al mismo tiempo hay una deuda histórica con las mujeres donde hay un sistema de justicia que no responde y revictimiza a las mujeres, estamos en un proyecto para erradicar la corrupción y también tiene que ver con un sistema de justicia que por la corrupción es incapaz de dar respuesta de justicia a las mujeres”.

AM.- ¿Se defiende la democracia atacando al árbitro electoral? ¿Lo mismo harán en Guanajuato si los resultados electorales no le son favorables?

MD.- “No estamos hablando de resultados, no estamos en contra de la autoridad sino de la actuación de unos cuantos consejeros que han decidido actuar parcialmente, a ellos los puso el PRI, PAN, PRD en esos pactos que hacían de cuotas y cuates y vemos que tienen correa, son empleados de la mafia de la corrupción y tiene actuaciones totalmente parciales, son, como se conoce en el futbol, un árbitro vendido, estamos en contra de la actuación de ellos, no de la autoridad electoral”.

AM.- ¿Y en Guanajuato también están en contra del árbitro electoral?

MD.- “Si hay dolo por parte de quienes representan la autoridad electoral nuestra lucha es la lucha por la democracia, Morena es un movimiento que viene de la lucha por la democracia y no vamos a renunciar a ello. Confiamos en que la gente va a salir a votar para que tengamos un buen resultado, lo único que pedimos es que se deje libremente a la gente decidir, que no se meta el Gobierno a través de la autoridad electoral, que no altere urnas, compre votos, entre dinero ilegal a las campañas.

Hace tres semanas el presidente convocó a un Acuerdo por la Democracia y el fondo es que transitemos a una auténtica democracia, que los gobiernos no se metan y dejemos que el pueblo decida quienes son sus gobernantes”.

Mario Delgado y Ricardo Sheffield.

AM.- ¿Para Morena por qué Guanajuato vive una crisis de violencia que no termina?

MD.- “El tema de la violencia siempre será bastante complejo y de muchos factores, pero creo que hay dos voluntades muy expresas, una por parte del Gobierno federal de apoyar a Guanajuato y el resto de los estados que enfrentan dinámicas delictivas crecientes y este es uno de los estados donde más elementos de la Guardia Nacional hay, lo que revela toda la voluntad de apoyar al Estado. Yo creo que no se ha sabido aprovechar, no ha habido la coordinación que debiera de haber. Costó trabajo que se le diera a este tema la prioridad que pidió el presidente de que todos los gobernadores en la mañana tuvieran una reunión para evaluar los avances diarios y aquí hubo resistencia. Me parece que se politiza el asunto y al tratar de usarlo como una afrenta contra el Gobierno de la República todos perdemos”.

AM.- ¿Y qué dices al reproche de los gobiernos panistas municipales y del Estado de la falta de recursos federales para infraestructura, salud, etcétera?

MD.-“En realidad no extrañan las bolsas extraordinarias, extrañan lo que se robaban de esas bolsas, que son los moches, acabamos con los moches, apoyos hay, nunca van a alcanzar los recursos si no te comprometes con la austeridad, si no haces una reorientación del gasto público como lo hizo el Gobierno de la República. No hay aumento de impuestos, no se ha endeudado el País y tenemos una inversión social histórica que llega a Guanajuato, a partir de tener una austeridad republicana. Hay más de 350 mil vacunados en Guanajuato, no se hace ningún distingo en apoyos”.

