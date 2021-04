León, Guanajuato.- De visita en León para acompañar a la candidata del PAN a la Alcaldía, el presidente nacional azul, Marko Cortés Mendoza, acusó que hay uso electoral de la vacuna contra COVID-19 y convocó a no permitir que el “morena-virus” gane terreno en las elecciones 2021.



Estar haciendo política con la vacunación no tiene perdón, eso nunca había ocurrido en México, había un Sistema Nacional de Vacunación que funcionaba, y mientras hoy en Estados Unidos o en Chile ya se vacunó un tercio de su población, aquí en México con las dos vacunas no hemos llegado ni siquiera al 3 por ciento”.



Cuestionó que al inicio del proceso para la compra de vacunas le cerraron la puerta a la iniciativa privada y a los gobiernos locales “porque quisieron politizar la vacuna, más publicidad que vacunas”.

Sostuvo que México es el país con la mayor tasa de letalidad por COVID-19 (8.5% de los infectados por el virus muere) lo que es reflejo de la mala estrategia donde desde el inicio se negaron a aplicar pruebas masivas para contener el contagio.

Lamentó que cerraron 1 millón de negocios y se perdieron 2.9 millones de empleos porque la Federación no instrumentó ningún plan de apoyo a la economía popular.

En entrevista, le preguntaron sobre la vacunación en León, que comenzó hasta ahora que inician las campañas y comentó: “Piensa mal y acertarás, todo lo usan con criterios políticos, absolutamente ineficientes y completamente electoral”.

El morena-virus

El llamado, dijo, no es a ganar sólo León y el Congreso Local, sino San Lázaro.

Se trata de cuidar al País. No podemos permitir que el morena-virus venga a infectar Guanajuato, porque todo lo que toca Morena lo echa a perder. Vengo a convocar a los guanajuatenses valientes, que no se rajan, a que desde aquí le pongamos un alto a Morena y a la destrucción del País”.



Resaltó la necesidad de contrapesos políticos en México y aseguró que el panismo de Guanajuato hará su parte ganando los 15 distritos electorales federales.

Cuestionó el ataque a organismos autónomos como el INE, la Auditoría Superior de la Federación, el INAI, Inegi, Coneval, “las instituciones están más allá de las personas, son las que resisten las malas decisiones de los políticos”.



Presume a 'El Marro'

Marko Cortés apuntó que la única detención importante en lo que va del sexenio ha sido la de José Antonio Yépez 'El Marro', del Cártel Santa Rosa de Lima con el trabajo coordinado de las autoridades de Guanajuato y de la Secretaría de Marina.

Ni una más en todo México. Hoy a la delincuencia organizada se le dijo tú ponte a jalar que al cabo no pasa nada, y ahí está la muestra, liberar a Ovidio Guzmán e ir a saludar a la madre de El Chapo, eso es burlarse de los que han sufrido la lucha contra la inseguridad, los que han sufrido un secuestro o extorsión”.



“Hace tres semanas autoridades de Estados Unidos decían que hoy tenemos ya un tercio del territorio nacional controlado por la delincuencia organizada. Y ese terreno no está en Guanajuato. Aquí a la delincuencia sí se le combate y hace frente”, citó.

AM le cuestionó a Marko en entrevista posterior el incremento en la violencia homicida que sufre León, gobernado por el PAN, y repitió su argumento:

“León, Guanajuato, son parte de México y 2019 y 2020 fueron los años más violentos, vamos de mal en peor y eso es responsabilidad primaria del Gobierno federal porque no se está combatiendo a la delincuencia organizada”.

Apoya a Alejandra

El líder del PAN se refirió a Alejandra en el evento como “una gran amiga, fuimos compañeros diputados federales y fue una legisladora sumamente responsable, y cuando no compartía algo, lo decía. Ale sí proponía, sí resolvía y sí construía”.

Y del adversario morenista, Ricardo Sheffield Padilla, comentó en entrevista: “Morena se quiso deshacer ya de Ricardo Sheffield, lamentablemente esta promesa del Presidente de que bajaría el precio de los combustibles no ocurrió y en el espectáculo mañanero se hablaba de los precios bajos, lo que no ocurrió y eso es tema de Sheffield, era parte de su responsabilidad (en Profeco) el controlarlos”.