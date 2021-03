Elecciones 2021. Ocho municipios de Guanajuato son foco rojo para candidatos

León, Guanajuato.- Ocho de los 46 municipios de Guanajuato son focos rojos en inseguridad en las elecciones 2021, por la intervención del crimen organizado, advirtió el experto en seguridad pública, David Saucedo.

Explicó que estos municipios son en especial peligrosos para los políticos debido a que son territorio de operaciones del Cártel de Santa Rosa de Lima.

El experto afirmó que esta organización criminal ha incursionado en la política mediante el control de gobiernos municipales, a quienes extorsiona para beneficiarse de los fondos de obra pública, la incursión de aviadores en las nóminas y el control de las policías.

“El Cártel de Santa Rosa busca mantener el control de los fondos de obra pública, tener el control de las policías municipales que tienen elementos, armas, patrullas, es decir, todo un dispositivo y atribuciones para realizar operativos.



Al Cártel le interesa el manejo de nóminas, manejo de presupuesto, manejo de la policía municipal y los gobiernos municipales que se opongan tienen que pagar un precio”, dijo en entrevista con AM.



Sostuvo que este grupo criminal participa en el proceso electoral mediante el financiamiento de candidatos afines a sus actividades ilícitas y amenazando a los que no cooperan.

De acuerdo a Saucedo, los municipios altamente peligrosos para los candidatos en las elecciones 2021 son: Juventino Rosas, Acámbaro, Villagrán, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Jerécuaro y Salamanca.

Recomendó que los candidatos que realizarán campañas en estos municipios exijan seguridad al Estado o a la Federación.



En algunos municipios los candidatos tendrán que pedir seguridad, sobre todo en los que todavía hay presencia del Cártel de Santa Rosa de Lima, porque esta organización criminal sí suele realizar una actividad de presión en contra de ellos".



"Me refiero a municipios como Juventino Rosas, Acámbaro, Villagrán, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, que es donde todavía hay células activas y bien organizadas del Cártel de Santa Rosa de Lima, que tienen todo el interés de seguir participando en la política local para favorecer sus actividades”.

El analista exhortó a las autoridades a no esperar a que los candidatos pidan seguridad y adelantarse debido a que difícilmente los políticos son capaces de hacer un análisis de riesgo.

Afirmó que al contrario del CSRL, el Cártel Jalisco Nueva Generación no tiene interés por intervenir en el proceso electoral y prefieren enfocarse en sus actividades como el narcomenudeo.

Aunque, una vez que hay un candidato ganador buscan tomar el control de las policías municipales.

Víctimas

En el actual proceso electoral ya se registró el asesinato de un político en Guanajuato, se trata de Juan Antonio Acosta Cano, aspirante a la candidatura por la alcaldía de Juventino Rosas.

En las elecciones de 2018 ocurrió el homicidio de José Remedios Aguirre Sánchez, candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto.

Además, 16 candidatos solicitaron seguridad al considerar que su vida estaba en peligro, así lo indican datos proporcionados por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Preparan protocolo de seguridad



Por su parte, Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del Consejo del IEEG afirmó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Guanajuato, se tiene listo un protocolo para garantizar el bienestar de los candidatos en esta elecciones 2021.

Adelantó que para recibir seguridad personal, los candidatos deberán acudir al IEEG, al Estado o la Federación y se realizará un análisis para determinar si procede la petición.



Sí existe un protocolo de seguridad, yo ya me he reunido con el licenciado Álvar Cabeza de Vaca un par de ocasiones y uno de los temas es ver si ya se tiene el protocolo”, dijo Guzmán Yáñez.



“El tema de seguridad pública debo reiterar que es un tema que nos ocupa, es un tema en el que debemos estar enterados como Instituto Electoral, pero no es nuestra competencia y nosotros confiamos plenamente en nuestras autoridades de seguridad pública a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal”.