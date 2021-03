Elecciones 2021. Respaldan líderes de Morena en Guanajuato a Ricardo Sheffield

León, Guanajuato.- Líderes de Morena en Guanajuato respaldan la posible candidatura de Ricardo Sheffield Padilla a la alcaldía de León.

Alma Alcaraz, presidenta en funciones de Morena en Guanajuato, dijo que el partido aseguró que el ex titular de la Profeco es el mejor perfil que Morena puede elegir para competir por la Alcaldía de León.

Alcaraz Hernández señaló que estarán pendientes de los resultados de la casa encuestadora de Morena; sin embargo, confía en que Sheffield Padilla ganará la contienda interna y después la Presidencia de León.



A mí me parece muy bueno como nuestro candidato, es extraordinario y no podemos tener mejor candidato. Es cuestión de que se defina y obedezcamos la encuesta, pero en el tema de Sheffield no dudo que vaya a ser el ganador y que sea nuestro candidato, tampoco dudo que vaya a ganar la presidencia municipal”, dijo Alma Alcaraz.