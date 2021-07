‘Destapa’ AMLO a posibles candidatos para Presidencia en 2024

CDMX.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ’destapó’ ayer a seis de sus colaboradores y aumentó la temperatura de la sucesión presidencial.

López Obrador señaló entre sus posibles sucesores a:

Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard

Juan Ramón de la Fuente

Esteban Moctezuma

Tatiana Clouthier

Rocío Nahle

El tema surgió cuando el periodista Felipe Fierro, de tiempo.com.mx, le planteó que no es novedad que “se mencionen como aspirantes a la Presidencia de la República a Claudia Sheinbaum, algunos la consideran la consentida de Palacio; otros mencionan a Marcelo Ebrard. Estos últimos con problemas por la Línea 12 del Metro, pero es algo circunstancial”.

Añadió el reportero:

“Usted no ha mencionado a Ricardo Monreal, operador legislativo, pero en los medios sí. Él está en abierta campaña, públicamente lo ha dicho. También usted mencionó a Tatiana Clouthier.Y la pregunta es si no hay alguien más, como Zoé Robledo o incluso algunos dicen, no sé si de broma, que Hugo López-Gatell pudiera ser un precandidato.

Y señaló por fin:

Son dos preguntas, señor presidente: uno, si estos mencionados están en la carrera dentro de la caballada o si, como otros dicen, que usted tiene un ‘tapado’ o una ‘tapada’”.

López Obrador dio una explicación que se remontó hasta el Porfiriato sobre la figura del “tapado”, el sucesor oculto, y aseguró que “eso ya es historia”.

“¿Quiénes pueden sustituirme? Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir”, dijo López Obrador.

Ahora, del flanco progresista, liberal, hay muchísimos, como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos, afortunadamente hay relevo generacional”.

Los comentarios en Twitter no se hicieron esperar. Muchos se centraron en Rocío Nahle, quien se sumó a la lista que ya había mencionado López Obrador en marzo.

“Conste que aquí les dije que Rocío Nahle era una de las cartas si se caía el favorito y detrás de él, la favorita”, dijo Uziel Medina Mejorada.

“Rocío Nahle, Juan Ramón de la Fuente, la Tatis se encuentran listos para el “relevo generacional”. Pues sí, lo que tenemos ahora responde a mediados del siglo XX”, dijo Juan Ignacio Zavala, columnista de El Financiero y hermano de Margarita.

“Nunca digas que ya tocaste fondo. Rocío Nahle, presidenciable!", sostuvo Andrés Tapia Miranda.

“Nunca antes hubo tantos excelentes presidenciables. La 4T tiene futuro”, sostuvo por su parte Ranferi de la Paz.

Se calienta la lucha por la Presidencia en 2024

AM publicó el domingo que la lucha por la Presidencia está ya abierta y que las primeras encuestas sobre los posibles aspirantes circulan ya.

En una medición de 600 entrevistas realizada a nivel nacional por C&E Research, por medio de una operadora robotizada, figuran por ejemplo Claudia Sheibaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Anaha, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Miguel Angel Osorio Chong y Enrique Alfaro.

Sheibaum resultó la favorita para ser elegida como candidata de Morena, en una lista en la que también aparece el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Anaya encabeza las preferencias entre los eventuales candidatos panistas, Miguel Angel Osorio Chong entre los del PRI. Por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro alcanzó el porcentaje más alto de todos los posibles aspirantes.

En una reunión de capacitación para alcaldes panistas electos, celebrada ayer en la capital del País, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y el alcalde reelecto de Mérida, Renán Barrera, destaparon a Mauricio Vila, actual gobernador de Yucatán como posible presidenciable.

“Buena, muy buena idea. Es un “Campeón”, comentó en su cuenta el ex presidente Fox.

MCMH