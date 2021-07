León, Guanajuato.- Es necesario que los diputados federales legislen ya sobre la votación electrónica, será necesaria la utilización de la urna electrónica y el voto electrónico, sobre todo si continúa la pandemia de COVID, urgió Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo del Consejo Local del INE en Guanajuato.

En su mensaje final sobre el proceso electoral pasado, durante la sesión del Consejo Local de esta mañana recordó que a finales del proceso de 2018, en el mensaje final dijo que hacía falta que se implementara la urna electrónica y el voto electrónico.

Ese año, ante una elección general de Presidente de la República, de gubernaturas, de senadores, diputados federales y locales y ayuntamientos, se antoja que va a ser ahora sí una elección más completa.

“Entonces ahora sí viene en serio que los legisladores piensen en la posibilidad de reformar la ley para que se considere la urna electrónica y el voto electrónico” que, dijo, son cosas distintas.

Explicó que la urna es el dispositivo que se lleva al sitio para que los ciudadanos presionen la opción de su elección.

Y el voto electrónico puede ser una terminal de computadora conectada a internet, que ya se utiliza en otros países y en México ya existe la tecnología.

“Que si queremos ser un país de primer mundo, tenemos que empezar a hacer cosas que hacen países de primer mundo.

Si no dejamos la desconfianza de lado, si no confiamos en nosotros mismos, si no dejamos las cosas en manos de millones y millones de ciudadanos y ciudadanas, entonces siempre vamos a estar trabajando con la desconfianza, tratando de cuidarnos unos a otros, que el otro no haga trampa.