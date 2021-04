Elecciones: Ale Gutiérrez ofrece a leoneses mano dura contra delincuentes

León, Guanajuato.- Mano firme para castigar a los delincuentes y un ambicioso programa de prevención del delito, plantea la candidata del PAN a la Alcaldía, Alejandra Gutiérrez Campos.

Tienes que tener mano dura, firme, de hierro, para castigar a los que delinquen. Y tiene que ser con gente capacitada, con inteligencia, armar carpetas y trabajar de la mano con el Estado y con la Federación, pero sobre todo, trabajar de la mano con el ciudadano, si no hay esa participación social no vamos a cambiar las cosas”, expresó la panista en entrevista en vivo para Facebook de Periódico AM.