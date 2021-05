Celaya, Guanajuato.- La candidata del PRD a la alcaldía de Celaya, Alejandra Flores aseguró que desde hace más de tres semanas solicitó seguridad a su campaña, sin embargo no ha tenido respuesta.

La aspirante perredista explicó que la solicitud la realizó a su partido y que esté a su vez realizara las gestiones.

Básicamente era por la parte de prevención y no reacción, hasta ahorita no ha habido ningún problema”, señaló.

Alejandra Flores explicó que lo que le enviaron fue un documento para que señalara en especifico los motivos de la solicitud o si había recibido alguna amenaza.

Al parecer como conmigo no se ha presentado ningún hecho, me decían del partido que la Fiscalía está diciendo que se necesita primero hacer la denuncia y posteriormente recibir seguridad, pero yo no puedo denunciar un hecho que no se ha dado”, dijo.