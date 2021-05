Elecciones Celaya 2021: Avanza denuncia contra Javier Mendoza del PAN

Celaya, Guanajuato.- La denuncia que Araceli Morales Mancera, candidata a la alcaldía de Celaya por Nueva Alianza, presentó contra Francisco Javier Mendoza del PAN, por el uso excesivo de recursos públicos o privados fue aceptada por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

La denuncia se realizó el sábado primero de mayo y ahora se emplazará al representante del PAN y a su candidato a la Presidencia municipal para que contesten por escrito lo que a su derecho convenga, y aporten sus pruebas, esto en el tiempo de cinco días hábiles.

Esta denuncia surge en materia de fiscalización, específicamente por el uso de recursos públicos o privados con fines electorales, consistentes en la presentación del Proyecto Ejecutivo de Obra Celaya.

Por lo que hizo del conocimiento público que se acordó la admisión del escrito de queja, y formarse el expediente, de lo cual fue notificada el día 19 de mayo de 2021.

Por lo que el INE le notificó que si procede la investigación, y ella firmó los documentos de que se procederá de forma exhaustiva.

Lo hacemos porque estos proyectos no son de Javier Mendoza, son proyectos que los gobiernos municipales, estatales y federales ya tienen contemplados, por eso como tal no puede apropiarselos o decir que él los hizo, eso es una falta de respeto a la ciudadanía celayense”, externó.

Por lo que comentó que si Javier Mendoza los hizo, deberá presentar en qué despacho o consultores los hizo, mismos que cobran 100 millones de pesos por hacer este tipo de proyectos y si él va a poner este dinero.

No puede abanicarse con sombrero ajeno, es lo que nos llamó la atención, son proyectos y él mismo lo dijo y luego se desdijo; “que los había bajado de una plataforma electrónica y estaban libres” y como se le hizo fácil comentar que él tenía esos proyectos, está diciendo mentiras al pueblo celayense, no es dueño de esos proyectos y pertenecen al pueblo celayense y no puede adjudicarlos y si lo hace tienen que entrar en sus gastos de campaña”, resaltó.