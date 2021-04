Celaya, Guanajuato.- Durante la conmemoración del día del Buen Pastor, el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, exhortó a todos los candidatos a la alcaldía de Celaya que procuren servir al prójimo y no servirse de él.

Ahora en tiempo de campañas invitó a todos los candidatos a que busquen con rectitud servir al pueblo y no servirse de él.

No importa el color, tienen que ser rectos y más si son cristianos, que no busquen servirse del pueblo, no se vale buscar sus interés, ni de los grupos”, comentó.