Elecciones Celaya 2021: Castrejón inicia campaña tras 3 semanas

Celaya.- Se realizó el arranque de campaña de Carmen Castrejón, abanderada de Morena por la alcaldía de Celaya.

Comenzó en la comunidad de Rincón de Tamayo, donde cerca de 20 personas con banderas, usando la gorra color vino y algunos con el clásico chaleco, mostraron el apoyo a la candidata.

Externó que conoce las necesidades de la gente, que su vida como investigadora ha sido conocer las situaciones que aquejan a la ciudadanía, y que Morena es la mejor opción.

“Sé que muchos políticos vienen, prometen y se olvidan. Solo regresan cuando buscan nuevos cargos, y yo estoy para apoyarlos, como profesionista, como ama de casa y sobretodo como una ciudadana preocupada por lo que está sucediendo en Celaya”, resaltó.

Dijo que trabajará en el desarrollo económico, social y familiar. Con el compromiso de regresar, y escuchar las propuestas de la gente, entregó cubrebocas y demás souvenirs.

Al finalizar su arranque, en entrevista señaló que nunca es tarde para empezar (por haber comenzado 15 días después) y que arrancó con el pie izquierdo.

Resaltó que a pesar de todo lo que pasó en las tres semanas anteriores, donde se anunció su candidatura, después de bajar la de Antonio Chaurand, se siente cobijada por Morena.

“Yo creo que me va a unir con toda la gente de Morena, porque aquí está la gente que cree, no solo en el partido, no solo en la persona que yo represento como candidata sino que cree en un gran proyecto para Celaya” señaló.

Por lo que va a trabajar a marchas forzadas, y que no hay desventajas porque hay una gran causa y un gran proyecto para salir adelante.

Me siento segura, tranquila, con la verdad, esos son dimes y diretes, me siento más que arropada, cobijada, querida y muy bien recibida por este equipo de trabajo que nunca me imagine, ese gran corazón de tanta gente y no porque no crea en ello, no me lo imagine, porque no estaba, no estoy militando en el partido, vengo como una ciudadana más”, refirió Carmen Castrejon.