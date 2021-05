Ya es definitivo: Antonio Chaurand no será candidato de Morena para Celaya

Celaya, Guanajuato.- La última esperanza que tenía Antonio Chaurand Arzate para ser el candidato de Morena a la alcaldía de Celaya para las elecciones de este 2021, se esfumó este viernes.

El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato confirmó que la universitaria Carmen Castrejón Mata es la candidata oficial a ese cargo por Morena, después de haber desechado las impugnaciones presentadas tanto por Antonio Chaurand como por Juan Miguel Ramírez Sánchez, precandidato a regidor número dos en la planilla de Chaurand.

El Tribunal resolvió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por ambos se había interpuesto en contra de las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que desecharon de plano las demandas de ambos políticos.

Las resoluciones de esta comisión fueron en el sentido de que esta iba a respaldar la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena del cambio de género en el candidato a la Alcaldía de Celaya, de hombre, que había sido determinado originalmente, a mujer, que se cambió de última hora antes de los registros de las candidaturas ante el IEEG.

Este cambio se dio para poder quitar a Chaurand Arzate y poner a Carmen Castrejón.

Los magistrados electorales confirmaron las resoluciones impugnadas, es decir, la postulación de Carmen Castrejón, puesto que, en la primera, de Ramírez Sánchez, no se advirtió el nombre del actor siquiera en la solicitud hecha por el partido, además, tampoco se localizó en el padrón público de militantes de Morena su registro.

En el caso de Chaurand Arzate se corroboró lo extemporáneo de su demanda.

“Ya no tiene caso impugnar": Chaurand

Antonio Chaurand explicó a AM que considera injustificado el rechazo de su juicio porque el Tribunal empezó a contar el plazo para que él lo presentara desde que se realizó una transmisión en vivo de la sesión del pleno de los magistrados donde se resolvió una primera impugnación de Chaurand. Es decir, que consideraron que dicha transmisión fue la notificación para el político de Morena.

La primera impugnación ante el Tribunal se hizo porque se consideró que no había ninguna fundamentación para realizar el cambio de género y que la planilla de Chaurand se inscribió ante el Instituto Electoral.

Chaurand Arzate explicó en la entrevista que impugnó 4 días después de que saliera la primera resolución, es decir, 4 días después de la notificación escrita.

“Nosotros impugnamos con base en el día que se publicó la notificación oficial. O sea no la desecharon porque no tuviéramos razón, no porque no fueran injustificados. Es una forma un poco extraña de aplicar la normatividad porque nosotros habíamos contado los 4 días a partir de la notificación escrita. Es válido lo que nosotros estábamos solicitando”, sostuvo.

No obstante, para él ya todo terminó con esta resolución del Tribunal Estatal Electoral.

Ahorita ya no tiene ningún caso impugnar ante el Tribunal Superior, si resolviera favorablemente, ¿qué nos queda, dos días?”, dijo resignado.

Interrogado sobre el que no podrá participar en la elección para la cual se había preparado con bastante tiempo de anticipación, expresó:

Es muy triste para nosotros, la vida sigue igual, la ilusión que teníamos nosotros es la posibilidad que teníamos nosotros para cambiar la vida de otras personas. Y desgraciadamente la vida de esas personas va a seguir igual”.

Ramírez Sánchez impugnará ante Sala Monterrey

Juan Miguel Ramírez Sánchez anunció a AM que impugnará esta decisión ante la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

