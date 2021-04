Celaya.- Jorge Estopellán, candidato a la alcaldía de Celaya por el PRI para las elecciones del 2021, señaló que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) no aprobó su planilla al faltarle un documento a una integrante de esta.

Resaltó que el documento no faltó, que fue presentado en copia.

De acuerdo a la hoja de la planilla, la persona que entregó una copia de su acta de nacimiento fue Minitza Medrano.

La doctora argumenta que ella está registrada en Veracruz y el acta no está digitalizada, no se pudo bajar del Kiosco y tenía ese documento impreso, que fue el que entregó, sabes que el tema es administrativo y ellos pueden decir si procede o no, bajo los criterios que interprete la ley”, resaltó.