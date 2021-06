Celaya, Guanajuato.- Ante más de 200 personas que no cuidaron la sana distancia e incluso muchos no portaban cubrebocas, se realizó el cierre de campaña de Carmen Castrejón Mata, candidata a la alcaldía de Celaya por parte de Morena.

Antes de las 5 de la tarde, llegaron personas a bordo de varias camionetas, con su playera blanca, bandera de Morena y el ánimo de apoyar a la candidata.

Antes de comenzar, le fue entregado un regalo a la candidata, que consistió en cajetas y dulces típicos de la ciudad.

El primero en tomar la voz, fue el presidente del Comité de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto, quien señaló que van muy bien en todo el estado y dijo que ‘a la ola guinda nadie la para’.

El turno de Carmen Castrejón llegó y primero agradeció a la comunidad Rincón de Tamayo donde fue su arranque de campaña y a los de San Juan de la Vega, que prepararon el escenario para este arranque.

Expuso que la inseguridad que se está viviendo, nos ha llevado a cuidarnos, por lo que luchará por un Celaya tranquilo y en paz.

Externó que si bien se decía que a ella no la conocían, es porque ella es una ciudadana que se dedica a trabajar por su familia y por eso van a luchar.

Al final comentó que trabajará con los principios del partido, en coordinación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que será un gobierno abierto.

Al igual que el presidente, voy a hacer un compromiso con ustedes; yo trabajo en la Universidad de Guanajuato como investigadora y he visto todas las carencias que tienen los estudiantes, me duele mucho que no se hace nada por ellos; voy a pedir mis licencias laborales sin goce de sueldo por un año. Vamos por tres, pido un año, si al año no les cumplo, regreso a las aulas de la Universidad de Guanajuato, ustedes me van a poner y ustedes me van a quitar”, finalizó.