Celaya, Guanajuato.- Araceli Morales, candidata a la alcaldía por el partido Nueva Alianza, interpuso una segunda denuncia ante el INE contra Javier Mendoza, candidato a la alcaldía por el PAN, en esta ocasión por presuntamente usar espacios que pertenecen al Municipio para hacer propaganda política.

Dijo que usaron la deportiva Norte e hizo el señalamiento de que SIDEC contribuyó y esta acción no puede ser.

El proceso democrático en nuestro país es un proceso del que dependen muchas vidas, personas han dado su vida para que nosotros podamos salir a votar, y hoy ante el Instituto Nacional Electoral (INE) presentamos nuestra segunda denuncia contra el candidato Javier Mendoza Márquez, porque el 23 de mayo hizo un evento en las instalaciones de la Unidad Deportiva y como todo sabemos los espacios públicos sobre todo del ayuntamiento no se deben utilizar para eventos políticos”, comentó la candidata.

Por lo que entregó las pruebas y el INE le notificó de recibido.

Los puntos más importantes que señalan en la denuncia son:

Uno. Se investigue si el espacio donde se realizó el evento político-electoral, porque fue pagado por una asociación civil denominada “Centro de Formación Educativo y Deportivo de Celaya, A.C.” simuló un evento deportivo en lugar de un evento político para beneficiar al candidato señalado y un acto de donación ilegal.

Alianza Ciudadana Celayense siempre está buscando que no se haga omisión de la ley, los ciudadanos celayenses no pueden salir a votar por un candidato que hace caso omiso de la ley y que está buscando cómplices, generando procesos de corrupción y en este caso queremos que no se vaya impune en este delito”, resaltó Araceli Morales.