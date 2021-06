Demora definición de  diputaciones locales plurinominales por impugnaciones 

Guanajuato, capital.- El Consejo General del IEEG hizo el cómputo oficial del número de votos por diputados locales plurinominales, que corresponde a 2 millones 27 mil 197.

Sin embargo, todavía no se hizo la asignación de ese tipo de diputados por partido debido a que se tiene que esperar a que se presenten y se desahoguen todas las impugnaciones contra los diputados locales de mayoría en los 22 consejos distritales.

Así lo informó Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pues así lo establece la ley electoral local, en entrevista.

Los partidos en riesgo de perder el registro en Guanajuato

De acuerdo con el cómputo realizado esta mañana, seis partidos perderían el registro en el Estado, pues no lograron por lo menos el 3% de la votación que obliga la ley electoral local.

Estos son: PRD, PT, PES, RSP, Fuerza por México y Nueva Alianza Guanajuato.

"Dos partidos no pierden el registro del estado porque no existe un registro estatal", aclaró.

No obstante, Mauricio Guzmán dijo que no puede pronunciarse sobre cuáles lo pierden y cuáles no, hasta tener agotadas todas las impugnaciones, esto para no caer en especulaciones.

Se emitieron un total de 2 millones 27 mil 197 votos.

PAN. 846,379 41.7%

PRI 240,049. 11.8%

PRD. 47,170. 2.4%

PVEM. 102,219. 5.0%

PT. 36,046. 1.7%

MC. 90,774. 4.4%

Morena. 458,081. 22.5%

Nueva Alianza. 55,333. 2.7%

PES. 29,175. 1.4%

RSP. 35,553. 1.7%

Fuerza por México. 27,106. 1.3%

Total: 2,027,197. 100%