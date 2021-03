León, Guanajuato.- David Martínez Mendizabal, esposo de la senadora de Morena, Martha Lucía “Malú” Micher Camarena, confirmó que sí se postuló como precandidato a la diputación local plurinominal. Enfatizó que no fue por influencias de ella, sino porque él ha sido un hombre de izquierda toda su vida.

Agregó que respetará la decisión que tome Morena, utilizando el método que decida, para elegir a sus candidatos.

En entrevista con AM, explicó: “Aprovechando la convocatoria que hizo Morena, no soy afiliado, yo metí mis papeles en febrero, metí mi curriculum. Y ahí estoy, espero que a Morena le sea atractivo mi perfil. Porque a Morena le hace falta participación académica, con conocimiento sustentado.

Afirmó que tiene 40 años militando en la izquierda, tanto en movimientos sociales como en la izquierda partidista.

Es profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana de León. Además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, dentro del cual se ha dedicado a estudiar los problemas sociales de México.

Martínez Mendizábal rechazó que Malú Micher vaya a influir para que sea beneficiado con esta candidatura

No, no entré por arriba, entré por convocatoria. Que uno de los factores es Malú, eso me parece un despropósito. Mi trayectoria habla por mí mismo, no mi relación con otro. Desde hace mucho tiempo he estado en contra de que se relacione a alguien por la esposa que tiene. Lo que tiene que pesar es la trayectoria. Lo que tiene que ver es la biografía”, sostuvo.