Elecciones Guanajuato 2021: Pueden salir a votar con tranquilidad, INE e IEEG

Guanajuato.- En estas Elecciones 2021 del domingo está garantizado que los guanajuatenses podrán salir a votar con tranquilidad, aseguraron tanto el vocal ejecutivo del INE como el presidente del IEEG.

En Guanajuato están dadas las condiciones para que la gente salga a votar con tranquilidad. Aquí las casillas no se pierden, nadie irrumpe en los consejos electorales”.

“Las autoridades electorales no hacemos estos diagnósticos (de seguridad). Aquí no tenemos ningún foco rojo, Las autoridades electorales no tenemos ningún foco rojo que nos prendan las alarmas”, aseguró Jaime Juárez, vocal ejecutivo del INE estatal en conferencia de prensa.

Mauricio Guzmán Yañez, presidente del IEEG presente en el mismo evento, agregó que a pesar del asesinato de tres candidatos en Guanajuato este año, “a pesar de que son hechos muy lamentables, eso de ninguna manera tiene que entorpecer el proceso electoral”.

A los institutos electorales no les compete la seguridad

Pero aclaró: “Que no se confunda: los institutos electorales no somos competentes para actuar de materia de seguridad pública”, sino que sólo les dan a las corporaciones y dependencias que sí lo son, la información sobre dónde se instalarán las casillas y de ese tipo.

Comentó que han tenido varias reuniones con el grupo de seguridad estatal y ambos institutos le han dado toda la información de este tipo para que ellos se coordinen con este fin, desde hace meses.

Y aseguró que toda la organización del proceso electoral se encuentra protegida y segura. Dijo que ambos órganos electorales están plenamente confiados en que los tres órdenes de Gobierno se coordinan para garantizar la seguridad de la votación.

