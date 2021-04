Ignora PRI reclamos y mantiene candidatura de Ruth Tiscareño

León, Guanajuato.- El presidente nacional del PRI y los integrantes de la Comisión Permanente de ese partido en el Estado ignoraron los reclamos de las mujeres priístas y mantuvieron a Ruth Tiscareño Agoitia, presidenta estatal, como la número uno en la lista de candidatos a diputados locales plurinominales.

Así se aprobó esta tarde en la Comisión Permanente del Consejo Político Estatal del PRI por mayoría, en la que avalaron sin cambios la lista de estos candidatos elaborada por Alejandro Moreno Cárdenas, tal cual había sido conformada por él desde el 10 de abril.

Javier Contreras Ramírez, integrante de la Comisión, presentará dentro de muy pocos días una impugnación ante el IEEG y ante el Tribunal contra esta lista de candidatos, anunció a AM.

Registra PRI a 31 precandidatos únicos

Desde el sábado de la semana pasada, varias mujeres priístas se pronunciaron en sus redes sociales abiertamente en contra de la candidatura de Ruth Tiscareño porque ella es de San Luis Potosí y no tiene dos años viviendo en Guanajuato, pues llegó el 25 de septiembre de 2019.

Las priístas, entre las que se encuentren exdiputadas locales, exregidoras y regidoras, consideraron que están siendo desplazadas las mujeres con años de trayectoria en el partido y con más derecho que la presidenta estatal para ocupar la candidatura que es una de las únicas seguras que llegarán al Congreso local.

Esta misma tarde-noche, el PRI deberá registrar esta lista de candidatos ante el IEEG, pues a las 12:00 de la noche vence el plazo para hacerlo.

Le apagaron el micrófono a Javier Contreras

El único que se iba a pronunciar en contra durante la sesión de la Comisión Permanente de esta tarde fue Javier Contreras Ramírez, de Celaya, y denunció que durante la reunión en Zoom fue apagado su micrófono para que no pudiera opinar.

Entrevistado al respecto por AM, Javier Contreras reclamó: “Me apagaron el micrófono y me lo apagaron y me lo apagaron. Volvía a prenderlo y volvía a prenderlo, pero me lo apagaban”.

Le explicaron que porque es una sesión extraordinaria y en una sesión así no se puede hablar.

Impugnará la lista de plurinominales

“Es un insulto a las mujeres guanajuatenses, ¿cómo es posible que una mujer advenediza, que no conoce Guanajuato, que en lugar de unir al priismo de Guanajuato se agandalle la primera pluri? Es un agandalle. A todas las mujeres guanajuatenses las hizo a un lado. No reúne los requisitos, no vive aquí, ¿cómo es posible que llegue a agandallar, violando la ley? No estoy de acuerdo con estas acciones, jurídicamente vamos a actuar”, expresó.

Los demás candidatos a diputados locales plurinominales del Revolucionario Institucional son:

2.Alejandro Arias Avila, secretario general del Comité Directivo Estatal

3-Yulma Rocha Aguilar, secretaria general de la CNOP estatal

4-David Mercado Ruiz, secretario de Organización del Comité Directivo Estatal

5-Anahí Margarita Navarrete Porras, no es conocida en el partido

6-Lorenzo Chávez Zavala, dirigente estatal de la CNC

7-Yessica Guzmán Huerta

8-Fernando Avila González, exregidor de León, secretario particular de Alejandro Arias.

MCMH