Reserva Morena primeros 4 lugares de candidatos a diputados plurinominales

Guanajuato, Guanajuato.- Los cuatro primeros lugares de la lista de candidatos a diputados locales plurinominales de Guanajuato por Morena serán designados por 'dedazo'.

Y los lugares del cinco en adelante, que no tienen casi ninguna posibilidad de llegar al cargo, fueron seleccionados ayer mediante un sorteo donde resultaron ganadores tres militantes o simpatizantes de Morena "de a pie".

Ellos son: Nelsy Karenia Godínez Ayala en el lugar 5; el 6 será externo; el 7 es María del Carmen Villegas y el 8 José Felipe García Martínez.

Los cuatro primeros lugares, que son los que tiene posibilidades reales de llegar al Congreso del Estado, quedaron reservados para dos mujeres y para dos hombres pero no se dio ninguna explicación de por qué se hizo esto, tampoco se dio a conocer la fecha en que serán designados dichos candidatos ni quién o quiénes serán los encargados de hacerlo.

El sorteo fue realizado por Rafael Estrada Cano, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y representante del CEN de Morena, y transmitido vía Facebook.

En la tómbola de los hombres se habían colocado alrededor de 90 nombres de aspirantes y en la de las mujeres sólo 6. De ahí, el representante sacó al azar los papelitos con los nombres de los seleccionados.

El funcionario dijo que esta contienda electoral requiere “mucha fraternidad” por parte de los morenistas ante “los esbirros del viejo régimen que no quiere dejar pasar a los postulados por este partido.

“Los comentarios y es algo que les agradezco, es que si algo tiene Guanajuato es sangre morena que hay que ver reflejada en esta elección”, manifestó.

En la rifa estuvieron presentes un notario público, Xóchitl Zagal Ramírez, secretaria de Organización del CEN de Morena y otro representante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.



