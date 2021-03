Políticos que van por reelección sin dejar su cargo harán campaña solo en horas inhábiles

Guanajuato, Guanajuato.- Todos los presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados locales que busquen la reelección o cualquier otro cargo de elección popular y opten por no separarse de sus cargos, tendrán la obligación de realizar sus actos de campaña en días y horas inhábiles.

Lo anterior con base en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que fue retomada en el Reglamento de Campañas aprobado por el IEEG el pasado viernes.

En el mismo documento se estableció el periodo de veda electoral que comprenderá del 2 al 6 de junio, durante el cual, no se permitirá la celebración ni difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o proselitismo electorales.

También, respecto a los actos de campaña para reelección de diputaciones e integrantes de ayuntamientos, se separen o no de sus cargos públicos, se establece la obligación a su cargo, de no condicionar o suspender servicios públicos, obras públicas o programas, ni utilizar recursos de programas sociales para promover sus candidaturas o influir en el voto de la ciudadanía.

El Reglamento de Campañas incluye un capítulo destinado a la regulación de las solicitudes de seguridad personal que realicen las candidaturas, previendo que dicha solicitud se deberá formular al presidente del Consejo General.

Este funcionario realizará las gestiones conducentes ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que se les provea de los medios de seguridad personal necesarios para neutralizar, minimizar y controlar los efectos de actos ilícitos o situaciones de emergencia, que afecten o puedan afectar o lesionar su persona.

Por otra parte, se establece la obligación de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, de abstenerse de incurrir, con motivo de la realización de actos de campaña y de la difusión de propaganda electoral, en hechos que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género.

Al igual que se prevé el seguimiento por parte del IEEG de las campañas electorales de las candidatas que se incorporen a la Red Nacional de Candidatas a un Cargo de Elección Popular en el Ámbito Estatal para dar Seguimiento a los Casos de Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género.



