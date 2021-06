Guanajuato, capital.- Carlos Torres, representante del PRI ante el IEEG, denunció que en Guanajuato capital un grupo de militantes del PAN, encabezados por Marco Campos, funcionario con licencia de la Presidencia Municipal, agredieron a una persona y dañaron su automóvil en Pueblito de Rocha.

Además denunció que un hijo de un candidato causó daños a un vehículo, pero no dijo cuál candidato ni de qué partido. Esto lo hizo público durante la sesión del Consejo General del IEEG. Enseguida, AM le preguntó cuál candidato es y de qué partido, pero dijo que aún no le han informado.

Carlos Torres, representante del PRI ante el IEEG, presentó un par de fotos de los daños del automóvil

“El Secretario de Seguridad Ciudadana anda buscando cómo están actuando otras personas, porque si estuviera cumpliendo no tendría necesidad de esconderse, porque anda ahí a hurtadillas”, afirmó el priísta ante los consejeros electorales.

Pidió que deje de hacer esto, para que los ciudadanos ejerzan libremente su derecho. Quiso dejar constancia de estos hechos en el consejo.

PCCD