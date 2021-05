Irapuato, Guanajuato.- El ataque al candidato a diputado local por la coalición PRD-PRI, Juan Manuel Guzmán puede generar temor en la ciudadanía en varios aspectos, señalaron los representantes de la Coparmex y la Canacintra en Irapuato.

Antonio Rivera García, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Irapuato-Salamanca, comentó que este tipo de atentados no deben de suceder en la democracia.

Ya es un tema que en Coparmex estábamos analizando y no habíamos querido mencionar mucho, porque era incitar al miedo, ese tipo de actos tienden a generar miedo en la población y por lo tanto no irán a votar, sin embargo, no podemos quedarnos omisos ante hechos tan rudos y reales”, dijo.

Hizo un llamado a las autoridades para que esclarezcan el acto y detengan a los responsables, pues la impunidad da pie a que sigan este tipo de actos contra candidatos.

Mencionó que no cree que las autoridades se hayan visto rebasadas, pues la Policía cuenta con varias herramientas para poder actuar, pero falta mucho trabajo de investigación para poder encontrarlos.

No sé si les falten elementos, no lo creo y no sé si estén rebasados, pero no es buen mensaje que estén sucediendo este tipo de actos”, indicó.