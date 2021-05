Irapuato, Guanajuato.- Al foro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Irapuato-Salamanca con candidatos a la presidencia municipal de Irapuato, solo se presentaron cinco de los 11 candidatos.

Integrantes de la Coparmex, comentaron que hubo candidatos que al no haber presentado su 3 de 3 no pudieron participar en el foro, también hubo quienes declinaron a la invitación a pesar de que a los 11 candidatos se les hizo dicha propuesta.

Antonio Rivera, presidente de Coparmex Irapuato, comentó que tienen la encomienda de la Coparmex a nivel nacional para hacer este tipo de eventos.

Esto es un ejercicio que no todos los candidatos aceptan, les es difícil a muchos, muchos candidatos nos buscaban antes de los eventos para preguntarnos, para saber, para ver si se disculpaban o no. Es curioso, como que algunos no están muy sujetos a la apertura o a la trasparencia, les dio mucho trabajo a varios no tener la tres de tres, a otros el saber que se pueden sentir tal vez molestados o agredidos”, dijo.