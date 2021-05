Irapuato, Guanajuato.- “A nosotras lo que sí nos preocupa es la verdadera violencia que viven muchas irapuatenses que sufren hoy en día, no un circo político como el que está haciendo Lorena Alfaro”, destacó Fernanda Martínez Arriaga, integrante de la planilla del candidato a la Presidencia Municipal de Irapuato por Movimiento Ciudadano, Francisco Martínez Arredondo.

Lo anterior, tras la marcha contra la violencia a la mujer organizada por la candidata del PAN, Lorena Alfaro García, quien además interpuso una denuncia ante el IEEG en contra de candidatos que participaron en la rueda de prensa que ofrecieron habitantes de Aldama el pasado sábado.

En dicho evento, el candidato se sumó al reclamo que hicieron los habitantes de esta comunidad, quienes aseguran que al acercarse al mitin de la candidata panista para pedirle que no permita la construcción de un relleno sanitario en Aldama, fueron agredidos por personas del PAN.

Acompañada de mujeres que conforman el equipo de campaña, Fernanda Martínez Arriaga enfatizó que Lorena Alfaro está haciendo carroña política del sufrimiento, la violencia y el maltrato que sufren muchas irapuatenses actualmente, y que se victimiza en una situación que manipula la verdad.

¿Dónde está el límite para lucrar con el dolor de las mujeres?, la realidad es que ella ha necesitado esta mentira para su campaña, ¿por qué?, pues porque no convence a los irapuatenses, su campaña no levanta, así de sencillo”, dijo.

Destacó que la panista busca arrinconar a Paco Martínez y a su equipo, cuestión que le importa muy poco a las mujeres, pues el equipo de Movimiento Ciudadano no se acompleja ni se callará, pues lo único que hacen es apoyar la lucha de los habitantes de Aldama que fueron agredidos y a quienes se intentó coartar su libertad de expresión.

Como mujer, como mexicana, como irapuatense, como madre, como hermana y como política afirmo, en representación del grupo de mujeres de la campaña de Paco Martínez, que la violencia no tiene género y no vamos a permitir que se criminalice a Paco Martínez, a quien Lorena sí está violentando, levantando falsos a su persona”, enfatizó.

Agregó que la candidata del PAN está haciendo menos la lucha de los habitantes de Aldama que quieren un medio ambiente limpio, a través de una campaña totalitaria, que rompe el pacto de civilidad que ya rompió con falacias y mentiras.

Las votantes de Paco Martínez no somos ni machistas ni feministas, somos mujeres valientes, luchonas, libres como todas las irapuatenses y si, Lorena es mujer, pero el día de hoy no representa a la gran mayoría de las irapuatenses”, enfatizó.

A la rueda de prensa acudió Selene Hernández Arroyo, integrante del movimiento Unión Comunitaria de Aldama, que desde hace casi un año lucha para que no se construya un relleno sanitario privado, quien destacó que fueron los habitantes quienes mandaron a hacer la publicidad en la que se puede leer que Lorena Alfaro no tiene valor, y no los candidatos políticos.

Destacó que su movimiento es completamente apartidista, y se enfoca a preservar la salud de los habitantes de las comunidades rurales, mismo que no debe ser politizado.

Quien mandó hacer esta publicidad no fue ningún partido, no fue ninguna otra persona externa a la comunidad, fuimos el colectivo y si, ahí expresa que no tiene valor, no lo estamos haciendo en cuanto a su persona, mucho menos como mujer, ya que si alguien encabeza el colectivo de Aldama somos mujeres”, destacó.

Hernández Arroyo agregó que si expresan que la candidata no tiene valor, es porque resulta ofensivo que no se respetara la dignidad de los habitantes de Aldama, al bloquear las calles de acceso con Tránsitos Municipales, al llevar “acarreados” y sobre todo, al agredir a los habitantes que sólo querían expresar descontento con el relleno sanitario.

jrosales@am.com.mx