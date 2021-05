Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de generar visión, transparencia y revisión de cuentas, el Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato presentó 19 propuestas dirigidas a candidatos a la Presidencia Municipal, Diputaciones Locales y Federales.

Rafael Lamadrid Berrueta, presidente del consejo, señaló que la sociedad y el gobierno deben estar unidos para lograr un Irapuato más moderno, que adopte políticas de transparencia y genere condiciones favorables para distintos sectores productivos.

No estamos inventando el hilo negro, al final todos tenemos la sensibilidad suficiente para conocer lo que podemos necesitar como municipio, como estado, sin embargo hay situaciones particulares como sector empresarial detectamos, cada uno en nuestras áreas de desempeño”, dijo.

Entre las propuestas destacadas se encuentran las dirigidas al tema de seguridad, una de ellas para los candidatos a Presidente Municipal denominada Programa de “Cero Tolerancia” en la prevención policial del ámbito municipal, con el fin de atender los índices delictivos actuales.

Con esto buscan que se tome en cuenta la "Teoría de las Ventanas Rotas", para que las autoridades locales difundan y asuman una actitud de cero tolerancia hacia las obligaciones ciudadanas, las faltas administrativas y los delitos que se detecten en los habitantes del municipio.

Las posibles repercusiones que esta conducta tengan en el contexto gubernamental podrían ser la animadversión y falta de popularidad temporal del gobierno local, abusos documentados por acción de los elementos policiales, aumento de las quejas contra la policía municipal y vulneración de grupos sociales delimitados.

Sin embargo, dijo que con dicha conducta se podrán obtener también la disminución de la delincuencia de manera integral, incremento en el sentimiento generalizado de seguridad de los gobernados y mayor recaudación por multas y aprovechamientos omitidos.

Para candidatos a diputados locales, en temas de seguridad se propuso gestionar programas y proyectos de prevención encaminados a propiciar la seguridad de las familias mediante un sistema de propaganda de parte del estado para seguridad y programas de prevención que puedan incluir a los diferentes órdenes de gobierno.

También generar un programa de propaganda en contrapeso a la difusión de las acciones del crimen de cualquier fuero, así como crear conexión cultural con el gobernado sobre la importancia de la conducta cívica.

No somos expertos, no sabemos exactamente que se tiene que hacer, sin embargo los resultados que hemos estado viendo no son los que todos esperamos a nivel nacional, necesitamos un replanteo de la estrategia de seguridad”, expresó.