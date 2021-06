Karen Guerra acepta derrota y señala que seguirá trabajando por los ciudadanos

Irapuato, Guanajuato.- Tras dar a conocer que las votaciones no la favorecen, la candidata del PRI a la Alcaldía de Irapuato, Karen Guerra, mencionó que seguirá trabajando para señalar todas aquellas acciones que no favorezcan a los irapuatenses.

Luego de recibir algunos de los primeros resultados de esta jornada electoral advertimos claramente que el resultado no nos favorece, hay una tendencia claramente que aventaja hasta este momento a quien encabeza la candidatura de Acción Nacional, señalando que aún no son resultados definitivos, pero que hoy reconocemos esa ventaja y ese resultado no favorable para nosotros”, dijo.