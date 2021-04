Elecciones Irapuato 2021: Machismo y misoginia deben sacarse de campañas

Irapuato, Guanajuato.- El machismo y la misoginia deben ser erradicados de las elecciones 2021, señaló el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien celebró que candidatas del PAN y PES hayan hecho una marcha contra la violencia política hacia las mujeres.

La tarde del miércoles, la candidata a la Presidencia Municipal por el PAN, Lorena Alfaro García, la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 15, Itzel Balderas y Fabiola Almanza, candidata a la Alcaldía por el Partido Encuentro Social, encabezaron una marcha para pedir un alto a la violencia política e interpusieron una denuncia ante el IEEG en contra de dos candidatos irapuato y un representante de medios de comunicación.

Que bueno que se demande, que se denuncie y que tarde o temprano haya consecuencias, a mi me parece que el machismo, la misoginia tiene que ser erradicado de las campañas políticas y que no es así como se puede ganar el voto, denigrando, demeritando y en este caso más porque seas mujer”, destacó.

Ortiz Gutiérrez dijo que el comportamiento de mujeres y hombres en campaña debería ser lo más adecuado, pues no sirve que se firmen pactos de civilidad que se rompen al siguiente día.

Asimismo, hizo el llamado de que los candidatos se comporten como debe ser, de forma correcta, pues pareciera que en tiempo de campañas salen a relucir los defectos de los candidatos y si no los tienen, se los inventan.

Ese tipo de circunstancias debe de cambiar y sí al debate, sí al señalamiento pero no a la ofensa, no al machismo, no a lo misoginia, eso si yo no lo veo correcto, el llamado es a que se porten bien”, puntualizó.