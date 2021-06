Médico de CDMX se queda sin votar en casilla especial de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Al ser originario de la Ciudad de México, Édgar Avelino Palacios no pudo votar en la casilla especial ubicada en el Parque Irekua en Irapuato, por lo que se retiró decepcionado con la idea de que en México no hay democracia.

Hace 7 meses, el médico fue contratado para trabajar en un hospital de esta ciudad, con el objetivo de combatir la enfermedad COVID-19 y al no poder regresar a Coyoacán, decidió buscar la oportunidad de emitir su voto en esta ciudad.

En dicha casilla solo podrían votar habitantes de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Foto: Julieta Ortiz

Limitan voto a algunos estados

Pasó varios minutos formado, pero se le informó que en dicha casilla solo podrían votar habitantes de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

“Tuve que cambiar de trabajo pero tengo todos mis papeles registrados en Ciudad de México, en el periódico leí que se podía votar en las casillas especiales, ahorita llegué y me comentan que no podemos votar en este Estado”, dijo.

Conoce propuestas de candidatos

Destacó que previo a las elecciones, se dio el tiempo de conocer las propuestas de los candidatos, analizarlas y tomó una decisión de a quién apoyaría, por lo que se sintió sumamente molesto al recibir la negativa.

“Desafortunadamente no te dejan votar, la gente que estamos preparados y que tenemos una visión de lo que se está viviendo en México no podemos votar, porque por cuestiones laborales no estamos en nuestra ciudad, no está bien y no es justo, se supone que el voto debe ser para todos”, enfatizó.

Edgar refirió que para él ha sido difícil estar lejos de su familia, sobre todo cuando está arriesgando su vida para salvar a otras personas, por lo que no puede evitar enojarse por cuestiones como esta, al negarle la oportunidad de votar.

