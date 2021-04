Irapuato.- Ante los ataques a políticos en Guanajuato, Eduardo López Mares, dirigente estatal de Acción Nacional, comentó que no descartan la posibilidad de pedir seguridad para los candidatos a los diferentes puestos.

Comentó que por el momento no han pedido seguridad para los candidatos, sin embargo, podría ser que durante el transcurso de la campaña tomen otras medidas.

No las descartamos por supuesto. Yo creo que las situaciones que estamos atravesando en todo el país, tenemos que ser conscientes de la posibilidad (de un ataque) que pudiera existir y por supuesto que nosotros como partido Acción Nacional vamos a estar cuidando primero a la ciudadanía, cuidándonos de toda la cuestión de seguridad y eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros”, dijo.

López Mares señaló que la seguridad de todos los habitantes de los 46 municipios del estado preocupa, pues son igual de importantes todos, en cuanto a los candidatos, expuso que los ataques pueden ocurrir en cualquier parte.

Estamos hablando de los 46 municipios, en los 46 municipios se puede dar cualquier circunstancia, el crimen organizado no perdona, el crimen organizado se encuentra disperso en todo el ancho del país y Guanajuato no es la excepción por eso para nosotros es importante lo que ocurra en los 46 municipios”, indicó.

Mencionó que la seguridad es un tema fundamental y es algo que no solo está afectando a los irapuatenses, sino a todo México, y esto es reflejo de la política del presidente de la república, de abrazos y no balazos, y de acusar a los criminales con sus mamás no está funcionando.

La política de tener sumiso a un ejército, tener y no tener a la vez a la Guardia Nacional, nos está costando mucho a los mexicanos”, dijo.

