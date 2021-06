Elecciones Irapuato 2021: No puede votar pero asesora a ciudadanos

Irapuato.- Como una labor altruista el joven Samuel Cortez Cruz, originario de Jalisco, decidió ayudar a las personas que acudían a la casilla especial instalada en el Parque Irekua, para que no pasaran por la misma situación que él, pues esperaba emitir su voto para las Elecciones de Irapuato 2021 y no pudo hacerlo.

Mencionó que al no ser de Irapuato, acudió a la casilla especial para poder votar, sin embargo después de hora y media de estar formado se topó con la sorpresa que no podía votar.

Después de hora y media me doy con la sorpresa de que no puedo votar porque no estoy dentro de la circunscripción que marcan los estados y estoy tratando de ayudar dentro de mi capacidad dando información para que otras personas que tampoco puedan votar, tengan que aventarse todo el tiempo en estar esperando”, dijo.

Informó que durante el tiempo que él estuvo fuera de las casillas que fue desde las 12 de la tarde, aproximadamente, pudo decirles a alrededor de 700 personas que no podían votar pues no estaban dentro de la circunscripción.

Son alrededor de 700 personas las que he tenido que desviar o decirles que no pueden y me ha tocado ahora sí, personas que lo toman bastante bien y agradecen la ayuda de evitar formarse, y otras que yo sin deberla, ni temerla, casi me la han mentado”, refirió.