Acuden pocas personas a casillas especiales de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con poca participación estuvieron las dos casillas especiales instaladas en Irapuato para las elecciones de este 6 de junio.

Estas se instalaron en la Universidad de León, plantel Irapuato; y en el Parque Irekua.

am acudió a estas casillas y aún tenían alrededor de 1 mil 44 boletas para personas foráneas; sin embargo, esto no se debió a que las personas no quisieran votar, sino a que no correspondía la circunscripción.

De acuerdo con personal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), hasta las 5 de la tarde solo se habían presentado entre 300 a 350 personas a votar en cada una de ellas.

Algunas personas se quedaron sin poder votar. Foto: Eribaldo Gutiérrez

Personal del IEEG que estaba en la Universidad de León comentó que alrededor de 100 personas habían sido rechazadas.

Asimismo, dijeron que habían acudido personas de Ciudad de México, Zacatecas, Quintana Roo, Veracruz y otros estados que no pudieron votar.

