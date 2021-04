Irapuato.- Al visitar la colonia Infonavit, la candidata del PRI a la Presidencia Municipal de Irapuato, Karen Guerra Ramírez, se comprometió a atender de forma integral las necesidades de infraestructura y servicios en colonias del municipio.

Destacó que para respetar la sana distancia, busca que su campaña se realice en espacios abiertos, donde pueda escuchar las inquietudes y necesidades de gran cantidad de ciudadanos en diversos puntos de la ciudad.

Me siento animada, la gente me ha recibido muy bien, la seguridad es una constante en cada una de las colonias y el tema evidentemente de la mejora de los servicios públicos es lo que ellos quieren, quieren estar atendidos, quieren estar bien”, dijo.

La candidata del PRI destacó que si bien tiene un proyecto integral para el municipio, buscará generar proyectos específicos para cada colonia y comunidad, donde los ciudadanos quieren recobrar la dignidad.

En cada colonia tendremos que aterrizar programas específicos, hay zonas donde ya se hizo obra, ya se hizo algún gasto, pero no puede ser usado, tenemos espacios donde podrían estar usando aparatos de ejercicio pero si no hay arbolado no pueden disfrutarlos”, enfatizó.