Irapuato, Guanajuato.- Lograr que los temas en beneficio de Irapuato tengan presencia en el Congreso del Estado, es la apuesta de Jorge Luis Martínez Nava, candidato de Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por el Distrito XI.

El expriista decidió sumarse al proyecto del partido naranja, donde se le dio la oportunidad de acceder a su primera candidatura a un cargo de elección popular, aunque en su carrera política se ha desempeñado como Regidor del Ayuntamiento de Irapuato y fue Secretario General de la CNOP en Guanajuato.

En esta contienda electoral de 2021, Martínez Nava impulsa propuestas en beneficio de los irapuatenses, pues a pesar de que en las pasadas legislaturas locales hubo presencia de diputados de este municipio, los temas locales no han sido escuchados.

Enfatizó que una deuda que debe subsanarse es que se declare la zona metropolitana Irapuato-Salamanca, que también forma parte de sus propuestas principales de campaña.

Si bien es cierto que se necesita un reconocimiento Federal, todos los actores municipales, estatales y federales participan, en este caso no se ha concretado esta zona metropolitana (...) los políticos de Irapuato no hemos hecho las cosas bien y no hemos podido concretar algo que es benéfico para la zona”, dijo.