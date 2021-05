Irapuato, Guanajuato.- Fabiola Almanza, candidata a la Presidencia Municipal de Irapuato por el Partido Encuentro Solidario (PES), confía en que su trayectoria en el sector educativo le dará fortaleza a su campaña política, que inició hace menos de dos semanas.

La irapuatense se describe como una mujer profesionista, trabajadora, madre de familia, emprendedora y comprometida con el reto de buscar el voto de los irapuatenses.

Asegura que su proyecto generará grandes beneficios a las mujeres, jóvenes y en general a los ciudadanos irapuatenses, por lo que espera tener su voto el próximo 6 de junio.

¿Cuáles son los ejes en los que se sustenta su campaña?

R: Tengo ocho ejes muy bien definidos, entre ellos está profesionalizar a las fuerzas del orden, implica elegir muy bien a aquel joven o aquella chica que quiere estar en el ámbito policiaco, esto es una carrera.

Es importante hacer exámenes psicométricos, que ingresen a las Academias de Policía y prepararlos, hacer cartas compromiso, generar una policía actualizada, con mejores estructuras y mejor capacitación.

¿Qué otras acciones propone para mejorar la seguridad?

R: Es un verdadero reto, es un tema que ya se trabaja, tenemos estructura policiaca, equipo, toda una infraestructura, pero necesitamos hacer un análisis, revisar cuales han sido las áreas que han fallado, cómo podemos mejorar, lo que funciona dejarlo y lo que no, desecharlo.

Cuidar mucho a nuestro personal de seguridad, que estén protegidos con un equipo especial, buscar alternativas para que puedan defenderse, pero lo más importante, tenemos que educar a la sociedad para evitar este conflicto de falta de valores, de estructura familiar.

¿Qué papel juegan las mujeres y los jóvenes en su campaña?

R: Es mi bandera principal, la familia es fundamental e independientemente de cómo esté conformada, la mujer es un pilar importante, todas tienen un papel fundamental para criar, como para sostener una familia, para dirigir, inculcar valores.

La mujer necesita valorarse primero y esto implica programas especiales, en apoyo psicológico, educativo, porque necesitamos empoderar a las mujeres. La población de la mujer es más de la mitad de la población, tenemos que tomarla en cuenta.

En cuestión de los niños, estamos viviendo una etapa muy difícil, nuestros niños necesitan líderes, figuras que sean un parteaguas para que ellos sepan cómo quieren ser de grandes. Estoy planteando un proyecto en donde vamos a buscar que en todas las escuelas tengan psicólogos, pedagogos, tenemos que ser muy empáticos con ellos.

¿Dentro de su campaña, cuáles son las principales propuestas de salud?

R: En el Estado tenemos buenos servicios de salud, sin embargo necesitamos mejorarlos, se dejó de atender a los pacientes con cáncer, con problemas renales, de corazón, etcétera, como se empezó a dar prioridad a las cuestiones respiratorias esto generó un descuido en otras áreas.

Es importante retomar campañas, una de las enfermedades que más nos debe preocupar es la diabetes, nuestra población tiene un gran número de personas que la padecen, necesitamos clínicas especializadas, espacio para atender a gente con cáncer.

Debe haber centros de especialidades 100% garantizados para la población, sin costo, con los medicamentos adecuados, sin perder de vista a la tercera edad.

¿En materia económica cuáles son las propuestas de su campaña?

R: Es uno de mis puntos medulares, agilizar el comercio local para micros y medianas empresas en primera instancia, tengo que hablar de las necesidades de los comerciantes, de los campesinos, de todas las actividades que tenemos que reactivar.

No es posible que a estas alturas se sigan cerrando negocios, perdiendo empleos, yo soy una estadística de desempleo, los adultos estamos perdiendo empleo, los jóvenes están teniendo muchos problemas para colocarse, no hay fuentes de empleo. El capital humano es fundamental.

Tenemos que buscar que se queden estos talentos para generar mejor sociedad y estructura económica. Lo principal son los comerciantes, los grandes empresarios también la están pasando mal, hay que buscar nuevas estructuras para reactivarlos.

¿Qué propuestas tiene para desarrollo social y desarrollo de infraestructura?

R: La familia es la base principal. Necesitamos que las calles estén seguras para que las familias puedan desarrollarse de manera sana, buscar los lugares más adecuados para que ellos puedan estar bien, salir con libertad y no les genere un peligro.

En cuestión de infraestructura, en cada trienio hay cambios y mejoras de nuestra ciudad, tenemos que buscar áreas verdes, tenemos que reforestar, buscar esos pulmones verdes que son nuestros árboles, que tengamos otra vez grandes jardines y parques donde tener esparcimientos.

Tenemos problemas de vialidad que también hay que buscar la reestructura, la manera de que nuestra sociedad crezca. Hay que contratar a nuestros arquitectos, a nuestros ingenieros de Irapuato, no traer gente de otros estados, de otras ciudades.

Si el voto la favorece ¿Cuáles serían las primeras acciones de su gobierno?

R: Para mi será un placer ser la primera mujer Presidenta Municipal, dispuesta a mejorar nuestra ciudad, la vida de los ciudadanos, la economía, pero lo principal es crear programas para la integración familiar.

Porque yo podré tener programas para atender a chicos con adicciones, de seguridad, de deporte, podría tener muchos programas, pero si nuestra familia no está bien estructurada, no está sólida, no está bien fundamentada en valores, ningún programa va a funcionar.

¿Por qué los irapuatenses deben votar por Fabiola Almanza este 6 de junio?

R: Fabi Almaza es una mujer de principios, de valores, de palabra, soy una persona que cumplo mis promesas, madre de familia, con una responsabilidad en la crianza y en la administración de mi hogar.

Mi ciudad es mi hogar, hay que saber administrarlo, conducirlo y yo soy la adecuada, soy quien podrá generar ese Irapuato que tanto necesitamos, por eso voten por Fabi Almanza.

