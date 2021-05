Irapuato, Guanajuato.- Ricardo Castro Torres quiere ser el Presidente Municipal de Irapuato con el partido Redes Sociales Progresistas, al impulsar un proyecto en el que la ciudadanía tendrá un papel determinante y con proyectos que buscan mejorar la situación actual del municipio.

Esta es la segunda vez que compite por este cargo de elección popular, pues en 2018 fue candidato por la vía independiente y logró colocar una regiduría en el Ayuntamiento 2018-2021.

Ricardo Castro es empresario, gestor social, fue presidente de Japami, participó en el Comité Impulso Las Heras y junto a su esposa fundó la Fundación de la Cabeza al Cielo, en apoyo a personas de talla baja.

1.- ¿Cuáles son los ejes que sustentan tu campaña?

R: Irapuato Incluyente, Irapuato Sustentable, Irapuato Ordenado e Irapuato Progresista.

2.- ¿Cómo trabajará Ricardo Castro por la seguridad en Irapuato?

R: Una de las cosas que analizamos en 2018 fue el tema de cómo le damos justicia a nuestros policías, en aquel momento ganaban 8 mil pesos, nuestra propuesta es que ganaran 15 mil, ahorita ya ganan 18 mil, desde ahí empezamos bien, la Academia está funcionando bien, pero todavía tenemos pendientes con ellos.

Necesitamos que sea vivienda garantizada, que haya becas para todos sus hijos, seguro de gastos médicos y un buen seguro de vida, que sigan trabajando en la capacitación, como debe de ser, y llegar justamente a la meta de los mil 200 policías.

Nos vamos a apoyar con los policías vecinales, que deberían ser personas capacitadas, por lo menos 3 meses de capacitación, y que sea por el municipio.

Generar los cuadrantes y las direcciones, reactivar las casetas de policías que estaban anteriormente, necesitamos en norte, sur, este, oeste y centro, donde se pueda tener cubierta la ciudad y todas las comunidades.

3.- ¿En el eje Irapuato Ordenado, cuáles son las principales propuestas?

R: Debemos hacer cumplir la ley, en el tema de los comerciantes, por ejemplo, necesitamos que tengan certeza jurídica, sobre todo en los tianguis, que tengan un permiso del Municipio, no nada más de Mercados.

Que ellos sean dueños de su espacio y que no se pueda obligarlos a hacer cosas que no quieren, por ejemplo ahorita en campañas políticas los invitan o si no los castigan.

También el tema de cuántos predios que no tienen certeza de sus escrituras, que están como predios irregulares, cuando ya son parte de la mancha urbana, ya cumplen con el tiempo que la ley te marca para que puedan ser dueños, hay que ayudarlos.

Tratar de regular más esos temas cuando llegan a personas a predios irregulares y se establecen ahí, porque después es un problema para nosotros.

4.- ¿Cómo trabajarás para lograr un Irapuato Incluyente?

R: Siempre hemos dicho que no existen irapuatenses de primera ni de segunda, todos somos irapuatenses y más ahora que necesitamos la reactivación económica, todos trabajar por el tema de seguridad.

Hacer ver a cada uno que es importante, en las comunidades que están olvidadas tenemos que incluirlas en todas las decisiones, en la obra pública, los servicios públicos municipales tienen que estar allá, agua potable, drenaje, saneamiento, luz eléctrica, servicios de transporte, tienen que estar conectadas para que tengan oportunidad de desarrollarse.

5.- ¿Cuáles son los proyectos que destacan en el eje Irapuato Sustentable?

R: La presa del conejo es la principal, echarle agua y se recuperen los mantos acuíferos, pero también recuperamos mil hectáreas para cosecha, para siembra y hacemos que casi 10 mil personas de las comunidades afectadas, desde Vista Hermosa hasta el Conejo, puedan tener sustentabilidad, comunidades productivas.

El tema de los pulmones que tenemos que dar a la ciudad porque los árboles para nosotros son prioridad, nos dan oxígeno, nos dan vida, el agua también es prioridad en nuestro gobierno.

Las ciclovías que debemos regenerar también, una serie de ciclovías que van desde el PEI y dan toda la vuelta por las faldas de Arandas, pasan por el Conejo, regresan por el Piloncillo, son casi 14 kilómetros que nos pueden dar un área muy buena para que las familias puedan tener actividades.

Temas como desarrollo, necesitamos una vialidad desde San Javier hasta la entrada de Abasolo, pasando por Colinas del Río, que se conectaría con avenida Independencia, para desarrollar ese polo que es nuevo, que hay zona de cultivo, podemos diseñarlas con todos los beneficios para los ciudadanos.

6.- ¿Cuáles serían las primeras acciones de tu Gobierno?

R: Desde el día uno vamos a ciudadanizar las direcciones, eso nos da transparencia, que es lo que está pidiendo la ciudadanía, honestidad y que sean profesionales las obras.

Nos damos cuenta que hay mucho gasto en obra pública pero son obras de baja calidad, son necesarias quizás pero no eran prioridad, creo que la prioridad debe ser primero llevar los servicios a colonias y comunidades que no los tienen.

Los colegios de profesionistas van a tomar control de la Contraloría, las direcciones de Obras Públicas, Servicios Públicos Municipales, Implan, Planeación, Japami y empezaremos a cambiar todo, mientras haya transparencia habrá más obra pública.

7.- ¿En que es diferente el proyecto de Ricardo Castro al de otros candidatos?

R: Nuestro proyecto es 100% ciudadano, todo esto lo hemos venido manejando desde hace más de 10 años, en nuestro trayecto por Japami aprendimos cuáles eran las necesidades básicas y que si se podía realizar obra pública con honestidad, transparencia y eficiencia.

Si nosotros estamos invitando a la ciudadanía a participar dentro de las direcciones quiere decir que no trabajamos en grupo, trabajamos por un tema de beneficio general con los irapuatenses.

Yo no tengo compromisos y no los tendré, por eso podemos ceder esas direcciones y eso nos ayuda a la honestidad y la transparencia, no hay otro partido que se atreva a hacer lo que estamos diciendo nosotros.

8.- ¿Por qué los irapuatenses deben votar por Ricardo Castro?

R: Un voto informado es importante, en nuestra trayectoria no tenemos un solo escándalo, en nuestra vida, en Japami que es el segundo tema más importante del municipio nosotros tuvimos muy buenos resultados con transparencia, eficiencia y honestidad, hicimos mucha obra.

Soy el único Presidente que ha dado un informe público porque dejamos mucho dinero y mucho desarrollo, creo que necesitamos ver toda la trayectoria del candidato, las propuestas si son o no reales.

Si estamos hablando de apoyos económicos de dónde vamos a sacar el apoyo, quién lo va a manejar, también estamos creando un Consejo General Ciudadano, que va a ayudar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento a gobernar, no vamos a gobernar solos.

Vamos a generar un plan de largo plazo a 20 o 30 años, para que no importa quién esté gobernando, se de seguimiento a esas ideas.

